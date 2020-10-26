Riot Games: Skin fiyatları ucuz değil ve olması da gerekmiyor

Riot Games , PC Gamer’a verdiği bir röportajda oyundaki skinlerin ucuz olmadığını ama olması da gerekmediğini söyledi. “Valorant’ta ürettiğimiz içerik türlerinin ‘ucuz’ olmadığını gösteriyoruz. Özel İçerik Sanat Yönetmeni Sean Marino bana oyuncuların ürettikleri skinlere bakıp da ucuz göründüklerini söylemelerini istemediklerini belirtmişti.” Oyuncuların skinlere baktığında, üretim sürecinde harcanan gayret ve uğraşın görülmesini ve bu ürünlerin harcanan emeğe değmesini istedikleri ve yaptıkları işin ‘boşa gidiyormuş’ gibi hissetmek istemediklerini belirtti.

Gelir Stratejisi Yöneticisi Joe Lee ise çıkan skin paketlerinde çoğu oyuncunun belirli parçaları alarak diğer ürünleri geride bıraktığını belirtiyor ve bunun Riot oyuncularının genel davranışı olduğunu söylüyor. “Tematik bir paket çıkardığımızda, fiyatlandırma genelde 70-100 dolar arasında oluyor. En popüler skin paketlerinden biri olan Star Guardian’ı ele alalım. Genelde olan hep şu oluyor: oyuncular paket içinden sadece birkaç skin alıyor, sadece Star Guardian’ı çok seven oyuncular bütün paketi satın alıyor.”

Free-to-play oyun marketinde skin ve oyun için eşyalara büyük paralar harcayan müşterilere ise “balina” deniyor. Bu kitle ise oyuncu topluluğunun çok küçük ama kâr getiren bir kısmını oluşturuyor. Riot, full skin paketlerinin asıl hedef kitlesinin bu ‘büyük para kazandırıcılar‘ olsa da sadece onlar için çıkmadığını belirtmişti. Genel kitleye hitap eden Valorant sezon bileti ise çeşitli skinlerin yanı sıra farklı oyun içi eşyalara da yer veriyor.

Riot Games, forum ve sosyal medyadan gelen fiyatlandırma şikâyetlerine rağmen şu anda izlediği fiyatlandırma politikasından memnun ve bunun arkasında duruyor. Oynamak için bir ücret gerektirmeyen bir oyunda tamamen keyfi olan ‘skin’lere para vermek zorunlu olmadığı için Riot Games’in fiyatlandırmasında herhangi bir sorun görmeyenler de var. Skinler her ne kadar oyunun oynanışında herhangi bir değişiklik yaratmasa da almayı ve biriktirmeyi sevenleri çok ancak Riot Games yakın gelecekte fiyatlandırma üstünde bir değişiklik yapacak gibi görünmüyor.