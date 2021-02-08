Riot Games, Ryan Crosby’i ekibine kattı

Riot Games, pazarlama ve tüketici ürünleri departmanının başına Ryan Crosby’i getirdi. Crosby, Riot’ta çalışmaya başlamadan önce Netflix, Hulu, Activision, Microsoft’s Xbox division ve En Masse Entertainment gibi yerlerde pazarlama ve halkla ilişkiler pozisyonlarında çalıştı.

Crosby, önceden Netflix’te çalışmış ve Aralık ayında Riot tarafından işe alınan Shauna Spenley ile birlikte çalışacak.

Ryan Crosby, Spenley ile aynı bölümde çalışarak League of Legends, Valorant ve Wild Rift dâhil Riot IP'leri için tüketici, müzik, animasyon, film ve televizyon ürünlerinin geliştirilmesine ve pazarlanmasına yardımcı olacak.