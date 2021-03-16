Riot Games, League of Legends’ın durumu hakkında konuştu

Riot Games’in son League of Legends güncelleme videosu üstünden altı ay geçti. Geçtiğimiz günlerde ise League of Legends’ın yapımcısı Jessica “Safelocked” Nam ve oyunun direktörü Andrei “Meddler” van Roon oyunun şu anki durumuna dair bir video paylaştı.

Videoda bahsedilen en önemli konulardan biri oyuna yakın zamanda eklenen eşyaların durumu, hataları ve başarıları. Konu hakkında “Sunfire veya Goredrinker gibi öğeler, verdikleri hasar veya iyileştirme açısından genel olarak oyuncular tarafından en çok seçilen şeyler oldu. Bu yüzden de önceliklerimizden biri bu eşyalarla haksız üstünlük sağlanmasının önüne geçmek için özellik açısından adı geçen eşyaları güçsüzleştirmek oldu.”

Meddler buna ek olarak League of Legends’a yeni oyunlar ekleneceğinin haberini de verdi. Yeni bir mage ve tank karakteri için tasarlanan eşyalar belirli dövüş stillerini destekler nitelikte olacak. Meddler'a göre, sezon başında yapılan eşya değişikliklerinin oyundaki ani hasar miktarını azaltması gerekiyordu. Ancak, ilk başta tam tersi oldu.

Bunların yanı sıra oyuncuları sevindiren en büyük haber ise oyun istemcisinin 2020’nin başında olduğundan çok daha hızlı ve stabil bir hâle getirilecek olması oldu.