Riot Games, cinsiyet ayrımcılığı davasını yokuşa sürüyor

Riot Games, bir kez daha, şirketin devam eden cinsiyet ayrımcılığı davasında davacıları tahkime zorlamak istiyor. Yani yargı yerine olaya taraflarca seçilen hakemlerin çözüm getirmesini istiyorlar. Riot 2019’da en son bunu dillendirdiğinde şirkette büyük grevler yaşandı.

Daha önce imzalanan anlaşmalar nedeniyle, davaya dâhil olan bazı davacılar, Riot ile özel tahkime zorlanacak. Davacıların kaçının bundan etkileneceği ve bunun bir bütün olarak dava üzerinde ne gibi bir etkisi olabileceği ise henüz belirsiz. Dava hâlâ mahkemeye çıkacak ancak davacılar uzayan yargı sürecinde mali olarak olabildiğince az etkilenmeye çalıştığı için işler Riot’un istediği şekilde sonuçlanacak gibi görünüyor.

News from hearing on the Riot Games gender discrimination case today: Because of signed arbitration agreements, claims brought by some plaintiffs must be arbitrated privately. One plaintiff's claims (+ potentially on behalf of class) can go to court. This is re: lawyer statement