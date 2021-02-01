Riot Games, cinsiyet ayrımcılığı davasını yokuşa sürüyor

Riot Games, bir kez daha, şirketin devam eden cinsiyet ayrımcılığı davasında davacıları tahkime zorlamak istiyor. Yani yargı yerine olaya taraflarca seçilen hakemlerin çözüm getirmesini istiyorlar. Riot 2019’da en son bunu dillendirdiğinde şirkette büyük grevler yaşandı.

Daha önce imzalanan anlaşmalar nedeniyle, davaya dâhil olan bazı davacılar, Riot ile özel tahkime zorlanacak. Davacıların kaçının bundan etkileneceği ve bunun bir bütün olarak dava üzerinde ne gibi bir etkisi olabileceği ise henüz belirsiz. Dava hâlâ mahkemeye çıkacak ancak davacılar uzayan yargı sürecinde mali olarak olabildiğince az etkilenmeye çalıştığı için işler Riot’un istediği şekilde sonuçlanacak gibi görünüyor.

News from hearing on the Riot Games gender discrimination case today: Because of signed arbitration agreements, claims brought by some plaintiffs must be arbitrated privately. One plaintiff's claims (+ potentially on behalf of class) can go to court. This is re: lawyer statement — Cecilia D'Anastasio (@cecianasta) January 25, 2021

“İmzalanan tahkim anlaşmaları nedeniyle, bazı davacıların ileri sürdüğü iddialar için özel olarak tahkim yoluna gidilmesi gerekmekte. Bir davacının iddiaları ve dosyası ise (aynı zamanda diğer davacıların da adına) mahkemeye gidebilir.”

Ne olmuştu?

2018 yılında Kotaku tarafından ortaya çıkarılan bir raporda, Riot Games’in ‘bro culture’ benimseyerek yüksek pozisyonlar için kadın çalışanları değerlendirmediklerini bile gözler önüne sermişti. Yöneticilere yöneltilen pek çok diğer suçun yanı sıra toplantılar sırasında çalışanların yüzüne karşı saygı sınırlarnı aşan davranışların görüldüğü detaylı olarak belgelendirildi.

Riot, 2019'da davacılara 10 milyon dolar ödemeyi kabul etti ancak Kaliforniya Adil İstihdam ve Barınma Departmanı tarafından yürüttüğü özel soruşturmaya dayanarak 400 milyon dolara kadar ödeme yapması gerektiğini belirten bir itirazla karşılaştı. Ajans bunların üstüne bu denli cinsiyetçiliğin hâkim olduğu iddia edilen bir şirkette istihdam politikalarında uygulanabilir hiçbir değişiklik yapılamaz olduğunu ve anlaşmanın bu sürecin bir parçası olamayacağını dile getirdi. Riot ise ajansın iddialarına itiraz etti.

Bir ay sonra davacılar, uzlaşma talebini geri çekti. Weinstein Şirketi aleyhine dava açarak #MeToo hareketi sırasında ün kazanan Harrison'ı kendileri adına temsilci olarak tuttu.

Genie Harrison şu şekilde bir açıklama yaptı: “Bu işten öyle ucuza kurtulamayacağını anlayan Riot, kadın çalışanlarının bir araya gelerek şirkete karşı durmasını engellemeye çalışarak tahkim yoluna gitmeye zorluyor. Eğer Riot başarılı olursa, kadınların iddialarının kaderini belirlemek için özel bir yargıca, hakeme, büyük miktarda para ödeyecek. Ve Riot bunların hepsini gizli kapaklı yapacak.”