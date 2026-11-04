Rio Ferdinand'dan Manchester United'a çarpıcı soru: 'Osimhen'i alabilecek kadar büyük müsünüz?'

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Victor Osimhen’i daha önce Manchester United’a öneren kulübün efsanelerinden Rio Ferdinand, Nijeryalı golcü arasında geçen konuşmayı anlattı.

Ferdinand aralarındaki diyalog ile ilgili “Ona, ‘Victor, Manchester United seni ararsa, bunu dinlemelisin’ dedim. O da bana, ‘G.Saray’a saygı duyduğumu biliyorsun. Bana sevgi gösterdiler. Bana bu kadar iyi davranan bir kulüpten ayrılmaktan söz edemem’ dedi.

Ben de, ‘Kimse senden G.Saray’a saygısızlık etmeni istemiyor. Sana farklı bir soru soruyorum. United seni isterse ret edecek misin?’ diye sordum. Gülerek şöyle dedi, ‘Rio, bu farklı bir soru. G.Saray onay vermedikçe yapamam’ dedi. Ben de, ‘Aynen öyle, bu yüzden soruyorum’ dedim” ifadelerini kullandı.

İngiliz efsane ayrıca Osimhen’e “En büyük kupalar için mücadele etmek isteyen bir kulüpte oynamalısın” dediğini de anlatırken sezona kâbus gibi başlayan United’a da şu soruyu yöneltti: “Hala o kulüp müsünüz?”