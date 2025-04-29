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Rio Ferdinand Arda Güler için Real Madrid’e seslendi!

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#Rio Ferdinand#Arda Güler#Real Madrid
Rio Ferdinand Arda Güler için Real Madrid’e seslendi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 29, 2025 16:58

Manchester United ve İngiliz futbolunun efsane ismi Rio Ferdinand, sosyal medya hesabından Arda Güler’e destek çıktı. Ferdinand, yaptığı paylaşımda Real Madridli yetkililere Arda Güler için seslendi.

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A Milli Futbol Takımı’mızın ve Real Madrid’in yıldızı Arda Güler’e, Manchester United ve İngiliz futbolunun efsane ismi Rio Ferdinand sahip çıktı.

Bu sezon istediği kadar forma şansı bulamayan Arda, Barcelona maçında sonradan oyuna girmiş ve asist yapmıştı.

Arda’nın gelecek sezon takımdan ayrılacağı iddiaları dahi gündeme gelirken, konuya ilişkin Rio Ferdinand sosyal medyadan açıklama yaptı.

Rio Ferdinand Arda Güler için Real Madrid’e seslendi

MODRIC VE KROOS GİBİ OLABİLİR

Ferdinand açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

“Arda Güler... Real Madrid'in bir sorunu var... Kroos emekli oldu ve Modric gençleşmeyecek. Bu Madrid takımının bir kontrolcüye, manipülatöre, ritim yaratıcıya ihtiyacı var. Harika oyuncuları var ama oyuncu karışımlarında şu an bu önemli bileşen eksik.

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Güler, genç ve fiziksel olarak daha fazla gelişebilir. Bazı oyuncular kadar fiziksel gelişime ihtiyacı yok. (Modric, Kroos, Iniesta, Scholes, Xavi vb.) Zaman ve etrafındaki doğru yapı sağlandığında o takımın ihtiyaç duyduğu ritmi ve kontrolü sağlayabilir.”

Arda Güler bu sezon toplamda 37 maça çıkarken 4 gol 8 asist üretti.

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#Rio Ferdinand#Arda Güler#Real Madrid

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