Rio Ave-Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kerem Aktürkoğlu ilk 11'de oynayacak mı?

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Benfica, bu akşam Rio Ave deplasmanına çıkıyor. Sporting Lizbon'un ardından ligde 2. sırada yer alan Benfica, maçtan puanla dönmek istiyor. Bu önemli mücadelede gözler Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'de. İşte Rio Ave-Benfica maçı canlı yayın kanalı ve bilgisi...

RIO AVE - BENFICA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Rio Ave ve Benfica, bu akşam (16 Mart Pazar) saat 21.00'de karşı karşıya gelecek. Heyecanlı mücadele S Sport Plus ekranlarından canlı ve naklen takip edilebilecek.

KEREM AKTÜRKOĞLU, RIO AVE MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Rio Ave ve Benfica maçında gözler Kerem Aktürkoğlu'na çevrildi. Milli futbolcumuzun bu akşam oynanacak maça ilk 11'de çıkması bekleniyor.