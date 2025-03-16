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Rio Ave-Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kerem Aktürkoğlu ilk 11'de oynayacak mı?

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#Benfica#Kerem Aktürkoğlu#Portekiz Süper Ligi
Rio Ave-Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda Kerem Aktürkoğlu ilk 11de oynayacak mı
Oluşturulma Tarihi: Mart 16, 2025 12:22

Benfica, Portekiz Süper Ligi 26. hafta maçında Rio Ave karşısında sahada olacak. Rio Ave-Benfica maçı canlı yayın izleme ekranı sporseverler tarafından takip ediliyor. Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun formasını giydiği Benfica, 56 puanla ligde 2. sırada yer alıyor. Rakip takım ise 29 puanla 10. sırada bulunuyor. Peki Rio Ave-Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

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Benfica, bu akşam Rio Ave deplasmanına çıkıyor. Sporting Lizbon'un ardından ligde 2. sırada yer alan Benfica, maçtan puanla dönmek istiyor. Bu önemli mücadelede gözler Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'de. İşte Rio Ave-Benfica maçı canlı yayın kanalı ve bilgisi...

RIO AVE - BENFICA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Rio Ave ve Benfica, bu akşam (16 Mart Pazar) saat 21.00'de karşı karşıya gelecek. Heyecanlı mücadele S Sport Plus ekranlarından canlı ve naklen takip edilebilecek.

KEREM AKTÜRKOĞLU, RIO AVE MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Rio Ave ve Benfica maçında gözler Kerem Aktürkoğlu'na çevrildi. Milli futbolcumuzun bu akşam oynanacak maça ilk 11'de çıkması bekleniyor.

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#Benfica#Kerem Aktürkoğlu#Portekiz Süper Ligi

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