Rio 2016'daki hile iddiası! 10'dan fazla boks maçında...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
İnanılmaz kaçış planı FETÖcü 3 üsteğmen yakayı böyle ele verdiİnanılmaz kaçış planı! FETÖ'cü 3 üsteğmen yakayı böyle ele verdi#FETÖ
G.Sarayda Marsilya öncesi son durum Fenerbahçeliler Kadıköyü mü yaksınG.Saray'da Marsilya öncesi son durum! "Fenerbahçeliler Kadıköy'ü mü yaksın?"#Galatasaray
R. Kellynin suçları bunca yıl nasıl cezasız kaldı Hepimiz fark ettik, kimse umursamadı çünkü...R. Kelly'nin suçları bunca yıl nasıl cezasız kaldı? 'Hepimiz fark ettik, kimse umursamadı çünkü...'#R. Kelly
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya dönüşü uçakta konuştuCumhurbaşkanı Erdoğan Rusya dönüşü uçakta konuştu#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Kaymakam öğretmeni sınıftan kovdu iddiası Valilik açıklama yaptı'Kaymakam öğretmeni sınıftan kovdu' iddiası! Valilik açıklama yaptı#Artvin
Miçotakisten Türkiye açıklaması Hep ifade ettim, bu konuda ısrarcıyımMiçotakis'ten Türkiye açıklaması 'Hep ifade ettim, bu konuda ısrarcıyım' #Yunanistan
Yine Murat Özdemir yine olay Canlı yayın açtı, sözleri tepki çekti: Bizim paramız çok...Yine Murat Özdemir yine olay! Canlı yayın açtı, sözleri tepki çekti: Bizim paramız çok...#Murat Özdemir
Türk futbol tarihinde böyle maç yok Rakipler için korkutucu..."Türk futbol tarihinde böyle maç yok! Rakipler için korkutucu..."#Beşiktaş
3 şirket daha duyurdu... İngiltereden arka arkaya iflas haberleri3 şirket daha duyurdu... İngiltere'den arka arkaya iflas haberleri! #Ofgem
Eşini vahşice öldürdü, ardından PKKya koştuEşini vahşice öldürdü, ardından PKK'ya koştu!#Kadın Cinayeti
Tam 96 yaşında... Nazi mahkûm dünyayı şoke ettiTam 96 yaşında... Nazi mahkûm dünyayı şoke etti!#Nazi
Kan donduran detaylar Son sözü bu olmuş: Baba bu çok acı...Kan donduran detaylar! Son sözü bu olmuş: Baba bu çok acı...#Hatay
40 yıllık sessizliğini bozdu... Adalet Saradan eski eşi İbrahim Tatlısese sert yanıt40 yıllık sessizliğini bozdu... Adalet Sara'dan eski eşi İbrahim Tatlıses'e sert yanıt!#Adalet Sara
İzin çıksın diye karısının gözünün içine bakıyor: Vücut dili uzmanı yorumladıİzin çıksın diye karısının gözünün içine bakıyor: Vücut dili uzmanı yorumladı #Prens Harry
İki BionTech sonrası üçüncü hatırlatma dozu gündemde... Zamanı geldi miİki BionTech sonrası üçüncü hatırlatma dozu gündemde... Zamanı geldi mi?#Koronavirüs
HABERLERSpor Arena Haberleri Diğer Haberleri

Rio 2016'daki hile iddiası! 10'dan fazla boks maçında...

#Boks#Rio 2016#Olimpiyat Oyunları
Rio 2016daki hile iddiası 10dan fazla boks maçında...

Uluslararası Boks Birliği (AIBA) tarafından görevlendirilen bağımsız spor danışmanlık şirketi, 2016 Rio Olimpiyatları'ndaki müsabaka sonuçlarının bir sistem yardımıyla manipüle edildiğini öne sürdü.

Haberin Devamı

AIBA'dan yapılan açıklamaya göre, başkan Umar Kremlev'in 2020'deki seçimi kazandıktan sonra görevlendirdiği Kanadalı spor hukuku uzmanı Prof. Richard McLaren ve ekibi (McLaren Global Sport Solutions), soruşturmanın ilk aşamasını tamamladı.

Hazırlanan raporda, aralarında altın madalya karşılaşmalarının da bulunduğu 10'dan fazla eşleşmenin şüpheli olduğu kaydedildi. Ayrıca Rio 2016 kota müsabakalarının, sistemde ince ayar yapılması için deneme amacıyla kullanıldığı paylaşıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AIBA Başkanı Kremlev, ilk bulguların endişe verici olduğunu ve AIBA organizasyonlarının sportif dürüstlük ilkesi doğrultusunda düzenlenebilmesi için reformların hayata geçirildiğini belirterek, "Prof. McLaren ve ekibi, Rio 2016'daki boks müsabakalarının sonuçlarını manipüle etmek için bir sistem kullanıldığını belirledi. Maçların adil biçimde gerçekleşmesini sağlamak konusunda kararlıyım. AIBA ailesinde hileye karışan kimseye yer yok." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Boks#Rio 2016#Olimpiyat Oyunları