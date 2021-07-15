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Basketbol
AA
Haber Giriş: 15.07.2021 - 16:47 | Son Güncelleme:

Rihards Lomazs, Merkezefendi Belediyespor'da

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Rihards Lomazs, Merkezefendi Belediyespor'da

ING Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekiplerinden Yukatel Merkezefendi Belediyespor, Letonya milli takım oyuncusu Rihards Lomazs'ı kadrosuna dahil etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, Süper Lig'de tarihinin ilk sezonunu geçirmeye hazırlanan Yukatel Merkezefendi Belediyespor'un transfer çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Denizli ekibinin son olarak Almanya Süper Ligi ekibi Göttingen'de oynayan ve aynı zamanda Letonya milli takım oyuncusu olan Rihards Lomazs ile anlaştığının bildirildiği açıklamada, "25 yaşında, 1.93 boyundaki Lomazs, yeni sezonda Denizli ekibinin formasını giyecek." ifadeleri kullanıldı.

Rihards Lomazs, Merkezefendi Belediyesporda

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