Rigas Skola 2-2 Galatasaray (UEFA Avrupa Ligi maç özeti)

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UEFA Avrupa Ligi ikinci maçta maçında temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Letonya ekibi Rigas Skola ile karşı karşıya geldi. Daugava Stadyumu'nda oynanan maç 2-2 sona erdi.

Galatasaray 12. dakikada Mertens ve 38. dakikada Yuns Akgün'ün golleriyle 2-0 öne geçti. Rigas Skola'nın geri dönüş gollerini 40. dakikada Ikaunieks ve 54. dakikada Odishria attı.

Bu sonuçla Galatasaray puanını 4'e yükseltti. Rigas Skola ise ligdeki ilk puanını aldı.

Letonya temsilcisi Rigas Skola, Avrupa Ligi tarihindeki ilk puanını Galatasaray'dan aldı.

RIGAS SKOLA 2-2 GALATASARAY

GOL: 12' Mertens, 38' Yunus Akgün, 40' Ikaunieks, 54' Odisharia

İlk yarı sonucu: 1-2

İLK 11'LER

Rigas Skola: Ondao, Savanlnieks, Prenga, Lipuscek, Nije, Marhiev, Panic, Odisharia, Ikaunieks, Kouadio, Ndjiki

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Galatasaray: Günay, Kaan Ayhan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus, Barış Alper, Mertens, Icardi

Maçtan dakikalar (İlk yarı)



6. dakikada Yunus Akgün’ün ara pasında defansın arkasında sarkan Ismail Jakobs’un sol taraftan ceza sahası içine girip çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Ondoa’dan seken topu defans kornere gönderdi.

11. dakikada Kaan Ayhan’ın sağ kanattan pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Dries Mertens pasını içeriye çevirdi. Burada topu alan Mauro Icardi’nin vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.

12. dakikada Yunus Akgün’ün ceza sahası içi sağ tarafından ortasında penaltı noktasının sol tarafında Mauro Icardi’nin kafa vuruşunda kale önünde bulunan Dries Mertens tek dokunuşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

22. dakikada Gabriel Sara’nın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde bulunan Barış Alper Yılmaz’ın kafa vuruşunda kaleci Ondoa meşin yuvarlağı kornere çeldi.

38. dakikada Davinson Sanchez'in kendi yarı alanından havadan uzun pasında defansın arkasında sarkan Yunus Akgün'ün ceza yayının önünde kaleci Ondoa ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-2

40. dakikada Kouadio'nun pasında ceza sahası içine giren Ikaunieks'in sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Günay Güvenç meşin yuvarlağı çeldi. Pozisyonun devamında topu önünde bulan Ikaunieks'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2

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Maçtan dakikalar (İkinci yarı)



54. dakikada Kouadio’nun sol kanattan ortasında ön direkte Ikaunieks’in kafa vuruşunda üst direkten dönen topu kale önünde Odisharia ağlara gönderdi. 2-2

71. dakikada Yunus Akgün’ün pasında ceza yayı içinde topla buluşan Dries Mertens’in yerden vuruşunda meşin yuvarlak sağ direğinden yanından dışarı gitti.

76. dakikada Barış Alper Yılmaz’ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Gabriel Sara’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ondoa’da kaldı.

81. dakikada Dries Mertens’in ceza yayının ilerisinden kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye giden meşin yuvarlağı kaleci Ondoa uzaklaştırdı.