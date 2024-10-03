Rigas FS Galatasaray maçı canlı yayın kanalı ve saati || Muhtemel 11'ler belli oldu! Rigas FS Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi?

Haberin Devamı

Rigas FS Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi? UEFA Avrupa Ligi’nde Galatasaray'ın çıkacağı ikinci karşılaşma öncesinde heyecan dorukta. Sarı-kırmızılılar, Avrupa Ligi’nin ilk haftasında evinde oynadığı Yunan temsilcisi PAOK’u 3-1’lik skorla mağlup ederken, RFS ise konuk olduğu Rumen FCSB takımına 4-1 kaybetmişti. Bu akşam oynanacak mücadele öncesinde iki takımın taraftarları başta olmak üzere sporseverler merakla maçın saatini ve yayıncı kurulunu araştırıyor. Hemen belirtelim ki, Rigas FS Galatasaray maçı canlı yayın kanalı, saati ve muhtemel 11'ler belli oldu. Peki, Rigas FS Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi? İşte maçın saati ve canlı yayın kanalı...

RİGAS FS GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Haberin Devamı

Rigas FS Galatasaray maçı bugün saat 19.45'te başlayacak. Mücadele TRT1'den naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Rigas FS: Ondoa, Savalnieks, Prenga, Balodis, Lipuscek, Odisharia, Marhiev, Panic, Zelenkovs, Ikaunieks, Kouadio

Galatasaray: Günay, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış Alper, Mertens, Yunus, Icardi

AVRUPA KUPALARINDA 320. MAÇ

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 319 kez oynadı. Bu maçlarda Aslan, 114 defa sahadan galip ayrılırken, 121 kez de rakiplerine mağlup oldu. 84 karşılaşmada ise berabere kaldı. Geride kalan karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar, rakip fileleri 432 kez havalandırırken, kalesinde 477 gol gördü.

AVRUPA LİGİ’NDE 95 MAÇA ÇIKTI

Galatasaray, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi isimleriyle düzenlenen organizasyonda bugüne kadar 95 kez sahaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, söz konusu mücadelelerde 38 galibiyet, 31 beraberlik ve 26 mağlubiyet aldı. Cimbom bu müsabakalarda 149 gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 120 gole engel olamadı.

Haberin Devamı

OKAN BURUK’UN AVRUPA KARNESİ

Okan Buruk, Galatasaray’daki teknik direktörlük kariyerinde Avrupa kupalarında 17 maç oynadı. Buruk, Şampiyonlar Ligi grup ve elemelerinde 14, Avrupa Ligi’nde de 3 olmak üzere oynadığı 17 karşılaşmanın 8’ini kazanırken, 6’sını ise kaybetti. 3 müsabaka da berabere tamamlandı.

LETONYA TAKIMLARIYLA İLK KEZ

RFS ile Galatasaray, UEFA organizasyonlarında bugüne kadar hiç rakip olmadı. Sarı-kırmızılılar ayrıca ilk kez Letonya ekipleriyle maça çıkacak. RFS ise daha önce 2022 yılında UEFA Konferans Ligi’nde Başakşehir ile karşılaşırken, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı.

FERNANDO MUSLERA CEZALI

Galatasaray’da kaptan Fernando Muslera, RFS karşılaşmasında kırmızı kart cezasından dolayı oynamayacak. Young Boys ile oynadıkları UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanşında maçında kırmızı kart görmesinden dolayı UEFA’dan 3 maç men cezası alan Muslera, PAOK ile oynanan mücadelede de yer alamamıştı. Uruguaylı kalecinin yerine kalede yine Günay Güvenç olacak. Sarı-kırmızılılarda ayrıca Macar futbolcu Roland Sallai, UEFA listesinde olmadığı için, Faslı futbolcu Hakim Ziyech de sakatlığından dolayı kadroda olmayacak.

Haberin Devamı

LETONYA LİGİ’NDE LİDER

Bu sezon Avrupa kupalarında UEFA Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu’ndan başlayan RFS, Larne’yi iki maçta da yenerek 2. tura yükseldi. Bu turda Bodo/Glimt’e kaybeden Letonya temsilcisi, yoluna devam ettiği Avrupa Ligi’nde ise UE S.Coloma ve APOEL Nicosia’yı geçerek, lig aşamasına kaldı. RFS, Letonya Ligi’nde liderlik koltuğunda bulunuyor. Letonya temsilcisi oynadığı 30 müsabakada 25 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda 78 puan toplarken, 90 gol attı, 19 gol yedi. Öte yandan liginde 19 maçtır kaybetmezken, 17 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

FİLİP GLOVA DÜDÜK ÇALACAK

RFS - Galatasaray karşılaşmasını Slovakya Futbol Federasyonu’ndan hakem Filip Glova yönetecek. Glova’nın yardımcılıklarını Daniel Polacek ile Peter Bednar yapacak. Maçın 4. hakemi ise Lukas Dzivjak olacak. VAR’da Michal Ocenas, AVAR’da da Martin Dohal görev yapacak.