Rienstra hem çocuk baktı hem spor yaptı

Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde gününü ailesi ile birlikte evde geçiren Kayserispor'un Hollandalı futbolcusu Ben Rienstra, karantina günlerini sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaşıyor. Rienstra ailesiyle çeşitli etkinlikler yaptığı evinde antrenman yapmayı da ihmal etmiyor. Başarılı futbolcu süt kolileri ile hem antrenman yaptı hem de küçük kızı ile ilgilendi.



Rienstra ayrıca oğlu ile de evin salonunda top oynadı.

CAMPANHARO KARANTİNA GÜNLERİNİ EĞLENCELİ HALE GETİRDİ

Hes Kablo Kayserisporlu Gustavo Campanharo, karantina günlerini ailesiyle eğlenceli bir hale dönüştürdü.



Hes Kablo Kayserispor'un Brezilyalı orta saha oyuncusu Gustavo Campanharo koronavirüs tedbirleri çerçevesinde 'Evde Kal' çağrısına ailesiyle birlikte uyuyor. 27 yaşındaki futbolcu evde ailesiyle birlikte geçirdiği günlerde eğlenceli aktivitelerde bulunuyor. Campanharo, eşi ve oğlu ile birlikte plastik tabaklar kullanarak etkinlik yaparken, evin koridoruna sabunlu su dökerek oğlu August ile kayarak eğlendi.



Karantina günlerini eğlenceli hale getiren Campanharo, ailesiyle birlikte yaptıkları etkinlikleri sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.





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