Rıdvan'ın ardından 3 transfer daha gelecek!

İsmail ER
Eski sol bekine dün imza attıran Beşiktaş, transfere devam ediyor.

İskoçya'nın Rangers Kulübü’nde geçirdiği 3 sezonun ardından Beşiktaş’a geri dönen Rıdvan Yılmaz, dün kendisini 3-1 yıllığına siyah beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Kulüpten yapılan açıklamada imza duyrulurken, “Rıdvan’a yuvana hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı. Beşiktaş’ın Rıdvan için 4.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi.

Bu arada Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, 3 futbolcu daha alarak transferi kapatacaklarını söyledi. Adalı, sağ ve sol kanatlar ile hem savunmada hem de orta sahada oynayabilen çok yönlü bir futbolcu alacaklarını ifade etti.

SANCHO’YU BEŞiKTAŞ YA DA DORTMUND ALACAK

Öte yandan Sky Sports, Manchester United ile yollarını ayırması beklenen Jadon Sancho’yu transfer etme ihtimali en yüksek kulüplerin Borussia Dortmund ve Beşiktaş olduğunu yazdı. Haberde, 25 yaşındaki sol kanat oyuncusunun yeni takımının 1 Eylül’den önce belirleneceği de iddia edildi.

