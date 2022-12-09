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Rıdvan Yılmaz'ın menajerinden 'geri dönüş' açıklaması! Galatasaray'a transferi konuşuluyordu...

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#Transfer#Rıdvan Yılmaz#Galatasaray
Rıdvan Yılmazın menajerinden geri dönüş açıklaması Galatasaraya transferi konuşuluyordu...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 09, 2022 09:33

Son dönemde adı Galatasaray başta olmak üzere Süper Lig ekipleriyle anılan Rangers forması giyen milli oyuncu Rıdvan Yılmaz'ın menajeri Necdet Ergezen, İskoç ekibine gidiş süreci ve mevcut transfer iddialarına ilişkin bir açıklamada bulundu.

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Yaz transfer döneminde 6.2 milyon Euro karşılığında Beşiktaş'tan, İskoç temsilcisi Rangers'ın yolunu tutan Rıdvan Yılmaz hakkında menajeri konuştu.

'5 ay sonra dönmek için Avrupa'ya götürmedik'

Lig Radyo yayınında transferi değerlendiren Necdet Ergezen, "Unutulmasın ki, Rıdvan'ın transfer süreci bu yaz çok güle oynaya olmadı. Bu, bir projedir. Bunun da arkasında duruyoruz, hem ben hem de oyuncu. Biz, Rıdvan'ı 5 ay sonra Türkiye'ye geri döndürmek için Avrupa'ya götürmedik" sözlerini kullandı.

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'Yunus Akgün'ün çıkış bedeli 14 milyon euro'

Galatasaray ile yeni sözleşme imzalayan Yunus Akgün'ün de menajeri olan Ergezen; "Yunus Akgün'e sezon başı ABD ve Fransa'dan ciddi iki teklif vardı. Avrupa'da bilinen bir futbolcu. Yunus'un zihnen Galatasaray'ı bırakacağı bir durum yok. Hiçbir sorunumuz olmadı. Çıkış maddesi 14 Milyon euro" dedi.

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#Transfer#Rıdvan Yılmaz#Galatasaray

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