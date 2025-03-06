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Rıdvan Yılmaz'dan Fenerbahçe itirafı: 'Sürpriz oldu, böylesini beklemiyorduk!'

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#Uefa Avrupa Ligi#Rangers#Rıdvan Yılmaz
Rıdvan Yılmazdan Fenerbahçe itirafı: Sürpriz oldu, böylesini beklemiyorduk
Oluşturulma Tarihi: Mart 06, 2025 23:59

UEFA Avrupa Ligi'nin Son 16 Turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, taraftarının önünde Rangers'a 3-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından İskoç ekibinde Rıdvan Yılmaz, Cyriel Dessers ve Vaclav Cerny açıklamalarda bulundu.

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UEFA Avrupa Ligi'nin Son 16 Turu ilk maçında Temsilcimiz Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup eden Rangers'da gol sevinci yaşayan Vaclav Cerny ve Cyriel Dessers ile Rıdvan Yılmaz, galibiyetin ardından açıklamalar yaptı. 

İşte Rangerslı futbolcuların açıklamaları;

"SADECE YOLUN YARISINDAYIZ"

Karşılaşmada attığı 1 golün yanına 2 golü iptal edilen Dessers karşılaşmanın ardından, “Bu çok güzel bir duygu. Güzel bir geceydi ama yolun sadece yarısında olduğumuzun farkındayız. Gollerin iptal edilmesi çok üzücü. Bu akşamın tadını çıkarmalıyız. İyi bir takıma karşı zor bir stadyumda kazanmak bize güven vermeli.” şeklinde konuştu.

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"BİZ İŞİMİZİ YAPTIK"

Mücadelede attığı 2 golle yıldızlaşan Cerny, “Ne istediğimizi ve bunu nasıl elde etmek istediğimizi biliyorduk. Biz işimizi yaptık. Birlikte hareket ettiğimizde sahip olduğumuz gücü görüyorsunuz.” ifadelerini kullandı.

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"SÜRPRİZ OLDU"

Milli futbolcumuz Rıdvan Yılmaz ise, "Fenerbahçe'nin çok kaliteli kadrosu var. Çok iyi hocaları var. Bundan yana kimsenin şüphesi yok. Fenerbahçe'nin üstümüze geleceğini biliyorduk. Sürpriz oldu mu? Sürpriz oldu. Güzel bir skor. Böylesini beklemiyorduk. Ama henüz turu kazanmadık, sakin olmalıyız. Rövanşta da güzel bir skor almak istiyoruz." dedi.

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#Uefa Avrupa Ligi#Rangers#Rıdvan Yılmaz

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