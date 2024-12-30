Rıdvan Yılmaz Süper Lig'e geri dönüyor! Bonservisi...

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İskoçya Premier Lig'de Rangers formasını terleten milli sol bek Rıdvan Yılmaz, satış listesine eklendi.

2022 yılında Beşiktaş'tan İskoç takımına 4 milyon euro bedelle imza atan Rıdvan, sakatlık sorunları ve form eksikliği nedeniyle bir türlü düzenli olarak ilk 11'de yer alamadı.

Genç cevherin performansından memnun olmayan Rangers'ın oyuncuyu satış listesine eklediği belirtildi.

Ibrox News ve Daily Record'da yer alan haberlerde Rangers'ın ocak transfer döneminde Rıdvan Yılmaz'ı kalıcı olarak satmayı öncelik haline getirdiği ileri sürüldü.

FAZLA ŞANS BULAMIYOR

Teknik direktör Philippe Clement'in, Rıdvan Yılmaz'ı bu sezon çok az kullandığı ve milli sol bekin Ibrox'taki sakatlık sorunları nedeniyle İskoçya Premier Ligi'nde yalnızca 7 maçta forma giyebildiğine dikkat çekildi.

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Haberin detaylarında Rangers'ın 4,1 milyon ile 4,9 milyon sterlin arasında bir rakam karşılığında olası satışa sıcak baktığı aktarıldı.

Ayrıca, Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'ın bir sonraki satışından yüzde 20 pay alacak.

ŞENOL GÜNEŞ İSTİYOR

Bordo mavili takımın teknik direktörü Şenol Güneş'in savunmanın soluna yapılacak transfer için düşündüğü ilk ismin ise Rangers'ta forma giyen milli futbolcu Rıdvan Yılmaz olduğu iddia edildi. Bordo mavililerin devre arasında nabız yoklayacağı öğrenildi.

Rıdvan ile Süper Lig'den Galatasaray'ın da ilgilendiği geçtiğimiz günlerde ileri sürülmüştü.