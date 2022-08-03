Rıdvan Yılmaz, Rangers'la ilk maçında yıkıldı! Şampiyonlar Ligi zora girdi...

Beşiktaş'tan İskoçya ekibi Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz, ilk resmi maçına Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda çıktı.
Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile Rangers, Devler Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında karşı karşıya geldi. Union Saint-Gilloise evindeki maçı 2-0 kazandı. Belçika ekibinin gollerini 27. dakikada Teddy Teuma ve 76. dakikada penaltıdan Dante Vanzeir attı.
Rangers'ın Beşiktaş'tan transferi Rıdvan Yılmaz, 67. dakikada Borna Barisic'in yerine oyuna dahil oldu.
Bu maçın rövanşı, gelecek hafta Rangers'ın ev sahipliğinde oynanacak. Tur atlayan taraf, Şampiyonlar Ligi gruplarına kalabilmek için play-off turu oynayacak.