Rıdvan Yılmaz: 'Formanın hakkını vermemiz lazım!'

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Samsunspor'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz ve Amir Murillo, müsabakanın ardından açıklamalar yaptı.

MURILLO: YETERLİ OLMADI

İlk yarı çok daha iyiydik. Eksik olan sadece final paslarıydı ilk yarıda ama ikinci yarıya uyuyarak girdik. Goller yedik, daha sonra dönmeye çalıştık ama yeterli olmadı.

RIDVAN YILMAZ: FORMANIN HAKKINI VERMEMİZ LAZIM

İlk yarıda fena oynamadık ama ikinci yarının başlangıcında iyi başlamadık ve rakip golleri buldu. Daha iyi olmamız, daha çok mücadele etmemiz lazım. Bu formanın hakkını vermemiz lazım. Puan kaybettiğimiz için üzgünüz.