
HABERLERSpor Haberleri

Rıdvan Yılmaz, Beşiktaş'a transferi için İstanbul'da!

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Beşiktaş#Rıdvan Yılmaz
Rıdvan Yılmaz, Beşiktaşa transferi için İstanbulda
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 23, 2025 00:10

Beşiktaş'ın transfer için görüşmelere başladığı Rıdvan Yılmaz, İstanbul'a geldi.

Milli oyuncunun, sağlık kontrolünden geçtikten sonra Beşiktaş ile 3+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

İstanbul Havalimanı'nda konuşan Rıdvan Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

Yuvama, evime döndüğüm için çok mutluyum. Uzun bir zaman oldu. 3 yıldan beri oradaydım ve buradaki tüm gelişmeleri takip ettim. Burada olduğum için çok mutluyum.

Beşiktaşta savunmaya yeni aday: Wout Faes

ÇOK HEYECANLIYIM

Çok mutluyum. Bu atkıyı tekrardan takmak, Beşiktaş armasının önünde konuşmaktan dolayı çok heyecanlıyım. Ne diyeceğimi bilemiyorum, bir an önce başlamak istiyorum. Tekrar burada oynamak için sabırsızlanıyorum.

VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞACAĞIZ

3 yıldan beri uzaktayım ama takip ediyorum. Bu camiayı ve taraftarı yeniden ayağa kaldırmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bu kulübü yeniden ayaklandırmak için var gücümüzle çalışacağız.

#Transfer#Beşiktaş#Rıdvan Yılmaz

