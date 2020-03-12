Rıdvan Dilmen'den maçların seyircisiz oynanması hakkında açıklama: "Çok doğru"

Rıdvan Dilmen, corona virüs tehlikesi sebebiyle karşılaşmaların seyircisiz olarak oynanması kararını değerlendirdi.

İşte Rıdvan Dilmen'in yorumları;

Devletimiz önemli kararlar aldı. Ben çok doğru buluyorum kararı. Nisan sonu deniyor ama geriye ya da ileri de çekebilir. Ülkenin Cumhurbaşkanı, Spor Bakanı daha iyi biliyordur. Ülkemizde şükürler olsun ki ölümle karşılaşmadık. Sezon sonuna kadar maç yok dense, belki hayatımızda önemli bir şey kopmuş olacaktı. Sağlıklı ve doğru bir karar alındığını düşünüyorum

RİSK ALMAK İSTEMEDİLER

Devletimizin bugünlere kadar kazasız belasız gelmesi de önemli. En ufak bir risk almak istemediler herhalde. Önce insan, önce sağlık. Sportif faaliyetler yüzyıllardır var. En fazla bir turnuva olmaz. Avrupa Şampiyonası'na kırk yılın başında gittik, o da ertelendi diyeceğiz belki ama insan sağlığı önemli.





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