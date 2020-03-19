Rıdvan Dilmen'den flaş iddia: "Playoff sistemi gelebilir"

Süper Lig'in ertelenme kararı çıkması üzerinden Rıdvan Dilmen'den flaş bir iddia geldi.

Bazı kulüplerin liglerin devam etmesi gerektiğini savunduğunu söyleyen Dilmen, "Nihat bey ile dün konuşma imkanım olmuştu. Düne kadar kulüplerimizin bir bölümü oynamak istiyormuş, alt ligde de 6-7 kulüp oynamak istiyormuş" dedi.

Dilmen sözlerini "Acaba bir süre sonra bir playoff sistemi gelebilir mi, benim aklıma gelen bu. Küme düşmenin de kaldırılması lazım." ifadeleriyle tamamladı.





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