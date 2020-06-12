Rıdvan Dilmen'den flaş Fenerbahçe yorumu: 'Emre Belözoğlu çıkardı'

Fenerbahçe, Süper Lig'de Kayserispor'u 2 dakikada bulduğu gollerle 2-1 mağlup etti.

NTV'de maçı değerlendiren Rıdvan Dilmen, takımı Emre Belözoğlu'nun kurduğunu söyledi.

Rıdvan Dilmen, "Bu takımı Emre Belözoğlu çıkarmıştır. Kendisini de oyuna Emre sokmuştur. Bu Tahir hocaya saygısızlık değildir. Bir günde kadroyu Tahir hoca çıkardı dersek doğru olmaz." şeklinde konuştu.