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GeriFutbol Rıdvan Dilmen'den flaş Beşiktaş yorumu: 'Sergen Yalçın plan yapmamış'
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Haber Giriş: 13.06.2020 - 23:14,Son Güncelleme:

Rıdvan Dilmen'den flaş Beşiktaş yorumu: 'Sergen Yalçın plan yapmamış'

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Rıdvan Dilmen'den flaş Beşiktaş yorumu: 'Sergen Yalçın plan yapmamış'
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Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın Antalyaspor 2-1 mağlup olduğu maçın ardından çarpıcı bir yorumda bulundu.

Beşiktaş, Süper Lig'de sahasında Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu.

NTV'de maçı değerlendiren Rıdvan Dilmen, siyah-beyazlı takımın performansını değerlendirdi.

Dilmen, "Sergen Yalçın top rakipteyken plan yapmamış. Yarıştan koptuktan sonra, bir de seyircisiz olduktan sonra oyun ve sezondan kopuyorsunuz. Ben kalan maçlarda da artık bu anlamda disiplin beklemiyorum." şeklinde konuştu.

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