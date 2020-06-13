Rıdvan Dilmen'den flaş Beşiktaş yorumu: 'Sergen Yalçın plan yapmamış'

Beşiktaş, Süper Lig'de sahasında Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu.

NTV'de maçı değerlendiren Rıdvan Dilmen, siyah-beyazlı takımın performansını değerlendirdi.

Dilmen, "Sergen Yalçın top rakipteyken plan yapmamış. Yarıştan koptuktan sonra, bir de seyircisiz olduktan sonra oyun ve sezondan kopuyorsunuz. Ben kalan maçlarda da artık bu anlamda disiplin beklemiyorum." şeklinde konuştu.