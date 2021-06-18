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GeriBasketbol Rick Carlisle, Dallas Mavericks'ten istifa etti! 13 yıldır...
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Basketbol
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Haber Giriş: 18.06.2021 - 10:19 | Son Güncelleme:

Rick Carlisle, Dallas Mavericks'ten istifa etti! 13 yıldır...

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Rick Carlisle, Dallas Mavericks'ten istifa etti! 13 yıldır...

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Dallas Mavericks'in başantrenörü Rick Carlisle istifa etti.

NBA'in internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 24 yıldır Mavericks'in bünyesinde bulunan genel menajer Donnie Nelson ile yolların ayrılmasından bir gün sonra Carlisle da 13 yıldır başantrenörlüğünü yaptığı kulüpten ayrılmaya karar verdi.

61 yaşındaki Carlisle, 2008'de Mavericks'in başına geçmeden önce Indiana Pacers (2003-2007) ve Detroit Pistons'ı (2001-2003) çalıştırmıştı.

Rick Carlisle, Dallas Mavericksten istifa etti 13 yıldır...

2011'de Dirk Nowitzki liderliğindeki Mavericks kadrosunu, kulübün tarihindeki tek NBA şampiyonluğuna taşıyan Carlisle, 2002'de de yılın başantrenörü seçilmişti.

Rick Carlisle, Dallas Mavericksten istifa etti 13 yıldır...

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