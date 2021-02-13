Ricardo Sa Pinto: "Trabzonspor hakeme teşekkür edebilir"

Bordo mavili takımın maçı kazanmayı hak etmediğini belirten Sa Pinto, "Hakemin penaltıyı niye vermediğini anlamış değilim. Kenan gole giderken Marlon koluyla itti. Penaltı verilebilirdi orada. Oğuz'a yapılan müdahale de penaltı. Bu kararlar adil değil. Trabzonspor bu maç için hakeme teşekkür edebilir. Çok güçlü ve iyi oyuncuları olan bir takım ama bugün bu maçı kazanmayı hiç hak etmedi." diye konuştu.