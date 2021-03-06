Ricardo Sa Pinto tepkili! "Beşiktaş'ın ilk golü gökten inmiş gibi oldu"

Siyah beyazlıların attığı ilk golde Dicko'ya faul yapıldığını belirten Pinto, "Beşiktaş'ın ilk golü gökten Beşiktaş'a inmiş gibi oldu. Beşiktaş'ın golünden önce bir pozisyon var. Dicko kaleciyle karşı karşıya kalacakken itildi ve düştü, kırmızı kart olmalıydı. Hiçbir şey verilmedi. Kaleciyle karşı karşıya kalacak... Bu sonuca çok etki eden bir pozisyondu. Maçı belirleyen şey Beşiktaş'ın oyuncularının bireysel kalitesi oldu. Aboubakar gibi oyuncuları yalnız bırakırsanız orada atarlar. Maçın temposu o anlarda düşüktü, bir hata geldiğinde atıyorlar, bu şekilde hatalar yapılmaması gerekiyor." dedi.

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