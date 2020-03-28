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Futbol
Haber Giriş: 28.03.2020 - 16:48,Son Güncelleme:/

Ricardo Rodriguez'den Fenerbahçe itirafı: "Transferim..."

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Ricardo Rodriguez'den Fenerbahçe itirafı: "Transferim..."
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Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna katmak için Ricardo Rodriguez için menajerinden çarpıcı açıklamalar geldi.

Fenerbahçe'nin devre arasında transfer listesinin başında yer alan Ricardo Rodriguez için menajerinden önemli itiraflar geldi.

Rodriguez'in menajeri Gianluca di Domenico, "Ocak ayında karar vermekte zorlandık. Napoli, Ricardo ile ilgileniyordu. Ayrııca Fenerbahçe de onun için çok uğraştı ama transfer gerçekleşmedi" dedi.

İsviçreli futbolcunun PSV Eindhoven'a transfer sürecini de yorumlayan Domenico, "PDV Eindhoven, Ricardo'dan hiç vazgeçmedi ve onu transfer etmek için her şeyi yaptılar. Bu durum Ricardo'yu mutlu etti" ifadelerini kullandı.

PSV Eindhoven'da 6 maçta 448 dakika sahada kalan 27 yaşındaki futbolcu, gol ya da asist katkısı yapmadı.

Ricardo Rodriguezden Fenerbahçe itirafı: Transferim...

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