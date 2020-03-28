Ricardo Rodriguez'den Fenerbahçe itirafı: "Transferim..."

Fenerbahçe'nin devre arasında transfer listesinin başında yer alan Ricardo Rodriguez için menajerinden önemli itiraflar geldi.

Rodriguez'in menajeri Gianluca di Domenico, "Ocak ayında karar vermekte zorlandık. Napoli, Ricardo ile ilgileniyordu. Ayrııca Fenerbahçe de onun için çok uğraştı ama transfer gerçekleşmedi" dedi.

İsviçreli futbolcunun PSV Eindhoven'a transfer sürecini de yorumlayan Domenico, "PDV Eindhoven, Ricardo'dan hiç vazgeçmedi ve onu transfer etmek için her şeyi yaptılar. Bu durum Ricardo'yu mutlu etti" ifadelerini kullandı.

PSV Eindhoven'da 6 maçta 448 dakika sahada kalan 27 yaşındaki futbolcu, gol ya da asist katkısı yapmadı.





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