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Ricardo Quresma'dan Jorge Jesus itirafı! 'Beşiktaş'tayken görüştük, anlaşamadık'

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#Quaresma#Jorge Jesus#Beşiktaş
Ricardo Quresmadan Jorge Jesus itirafı Beşiktaştayken görüştük, anlaşamadık
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2025 16:32

Beşiktaş'ın unutulmaz futbolcularından Ricardo Quaresma, yıllar sonra transfer itirafında bulundu. Siyah - beyazlı formayı terlettiği dönemde Jorge Jesus'un Flamengo'suna imza atmaya yakın olduğunu dile getiren Portekizli yıldız, Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho ile Jesus'u da kıyasladı. İşte o sözler...

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Beşiktaş'ın eski futbolcusu Ricardo Quaresma, Junior Coimbra Show isimli bir podcaste konuk oldu.

Jose Mourinho ile Jorge Jesus'u değerlendiren Portekizli futbolcu, Flamengo'ya transferinin ucundan döndüğünü belirtti.

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İşte Ricardo Quaresma'nın açıklamaları;

"FLAMENGO'DA TARİH YAZDI"

"Jorge Jesus Flamengo'daydı. Kendisiyle konuştum. Anlaşamadık. Türkiye'de, Beşiktaş'taydım. Flamengo'da her şeyi kazandı ve tarih yazdı."

Ricardo Quresmadan Jorge Jesus itirafı Beşiktaştayken görüştük, anlaşamadık

"MOURINHO'DAN BAHSEDEBLİRSİNİZ AMA JESUS..."

"Her zaman söylediğimi tekrar söylüyorum. O, Portekiz'in en iyi teknik direktörü. Tamam, Mourinho'dan bahsedebilirsiniz ama Jorge Jesus en iyisi. Gittiği her yerde kazandığını görmeniz lazım. Gerçek bu."

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"BU KAPIYI O AÇTI"

"Günümüzde Brezilya futbolu büyük ölçüde Portekizli teknik direktörlere bağımlı. Bu kapıyı açan kişi Jorge Jesus'tu. Buraya geldi, kazanması gereken her şeyi kazandı. Sadece kazanmak değil, gerçekten takımı iyi oynadı. Maçların öncesinde Flamengo'nun kazanacağı belliydi. Düşünmeniz gereken tek şey üç farkla mı yoksa dört fakla mı olacağıydı."

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#Quaresma#Jorge Jesus#Beşiktaş

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