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Futbol
Haber Giriş: 18.04.2021 - 11:16 | Son Güncelleme:

Ricardo Quaresma'dan paylaşım! Beşiktaş detayı...

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Ricardo Quaresma'dan paylaşım! Beşiktaş detayı...

Portekiz'in Vitoria Guimaraes takımında oynayan Beşiktaş'ın eski futbolcusu Ricardo Quaresma, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunurken Beşiktaş taraftarlarının cevapları dikkat çekti.

Süper Lig'de Beşiktaş ve Kasımpaşa formaları giyen ve kariyerini Portekiz'in Vitoria Guimaraes takımında sürdüren Ricardo Quaresma, Instagram hesabından paylaşımda bulundu.

Kızı Ariana'nın 11. yaş gününü kutlayan Quaresma, ''Prensesimin doğum günü. Tebrikler kızım, Allah seni her zaman korusun'' sözlerini kullandı.

TÜRKİYE'DEYKEN İTİRAF ETMİŞTİ

Portekizli yıldız futbolcu, Türkiye'de Kasımpaşa forması giydiği dönemde kızlarını çok özlediğini dile getirip ''Ariana'nın 10. yaş gününü kaçırdım. Bunun için çok üzülüyorum. Onları çok özlüyorum. Şu an maalesef beraber olamıyoruz ama önümüzde birçok yıl var.'' şeklinde konuşmuştu.

PORTEKİZ BASINININ TÜRKİYE ŞAŞKINLIĞI

Öte yandan Quaresma'nın bu paylaşımına birçok Beşiktaş taraftarı cevap yazdı. Portekiz basını, Beşiktaş taraftarlarının Quaresma'yı unutmadığını belirtirken paylaşıma gelen cevapların bir çoğunun Türkçe olduğunu yazdı.

Ricardo Quaresma'nın paylaşımı;

Ricardo Quaresmadan paylaşım Beşiktaş detayı...

Ricardo Quaresmadan paylaşım Beşiktaş detayı...

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