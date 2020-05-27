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GeriFutbol Ricardo Quaresma'dan dönüş sinyali! Son dakika transfer haberleri
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Futbol
Haber Giriş: 27.05.2020 - 09:55,Son Güncelleme:

Ricardo Quaresma'dan dönüş sinyali! Son dakika transfer haberleri

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Ricardo Quaresma'dan dönüş sinyali! Son dakika transfer haberleri
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Kasımpaşa'nın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, geleceği hakkında açıklamalarda bulundu ve eski kulübüne mesaj yolladı.

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da forma giyen Ricardo Quaresma, eski kulübü Porto'ya dönmek istiyor.

36 yaşındaki futbolcu, "Kasımpaşa'da şu anda iyiyim ancak Porto'ya olan aşkımı herkes biliyor. Hala aynı kazanma gücüne sahibim ve galibiyet ile mağlubiyet arasındaki o farkı da yaratan bu. Ne olacağını bekleyip görmek gerekiyor" diye konuştu.

Quaresma'nın geçtiğimiz günlerde de Kasımpaşa'da mutsuz olduğu ve Beşiktaş'a dönmek istediği belirtilmişti.

 

Ricardo Quaresmadan dönüş sinyali Son dakika transfer haberleri

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