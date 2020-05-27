Ricardo Quaresma'dan dönüş sinyali! Son dakika transfer haberleri

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da forma giyen Ricardo Quaresma, eski kulübü Porto'ya dönmek istiyor.

36 yaşındaki futbolcu, "Kasımpaşa'da şu anda iyiyim ancak Porto'ya olan aşkımı herkes biliyor. Hala aynı kazanma gücüne sahibim ve galibiyet ile mağlubiyet arasındaki o farkı da yaratan bu. Ne olacağını bekleyip görmek gerekiyor" diye konuştu.

Quaresma'nın geçtiğimiz günlerde de Kasımpaşa'da mutsuz olduğu ve Beşiktaş'a dönmek istediği belirtilmişti.

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