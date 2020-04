Ricardo Quaresma'dan çarpıcı açıklamalar! "Türkler doğuştan yetenekli ama..."

Spor Arena/İsmail ER - “Bence Türk oyuncular çok yetenekli ve doğduklarında bu yetenekle ve kaliteyle doğuyorlar. Daha sonrası biraz mantalite ve zihinsel hazırlıkla alakalı. Çünkü günümüzde futbol, yetenekten çok daha fazlası. Profesyonel olmak, iyi dinlenmek, doğru beslenmek, çalışmak, bu tarz detaylar futbolda fark yaratıyor. Sadece yetenekle alakalı değil.”

Türkiye’ye gelmiş geçmiş en kariyerli futbolcuların arasında yer alan Ricardo Quaresma, koronavirüs salgını nedeniyle liglerin iptal olmasının ardından İstanbul’daki yaşantısını Hürriyet’e anlattı. Dünyanın en önemli takımları Barcelona, Inter, Chelsea, Porto, Sporting Lizbon’da top koşturan Quaresma, Kasımpaşa’daki yaşantısını ve Türk futbolu hakkındaki düşüncelerini paylaştı. Avrupa ve Türkiye’yi değerlendirmesini istediğimiz Portekizli yıldız, ülkemizdeki futbol sistemi hakkındaki düşüncelerini şu sözlerle ifade etti:

1-2 yıl daha devam edebilirim

Buradaki futbol; tutku dolu, heyecan dolu fakat özellikle taktik açıdan gelişmesi gereken konular var. Bazen maçlarda bir dakikadan sonra takımlar taktiksel disiplinden kopmaya başlıyor. Hem oyuncular hem de teknik direktörler taktik açıdan daha fazla çalışma yapmaya başladı. Çünkü gerçekten Türk futbolu çok kaliteli ve çok iyi bir gelişim gösteriyor ama Avrupa futboluyla kıyasladığımda taktik açıdan biraz daha gelişmesi gerektiğini söyleyebilirim. Türkiye’deki futbol çok tutkulu ve herkesin içindeki coşkuyu yansıttığı bir olgu. O yüzden birçok yetenekli oyuncu var. Ben bir yabancı olarak buradaki futbolu çok seviyorum ve umarım önümüzdeki birkaç yıl daha Türkiye’de futbol oynamaya devam edebilirim.

Sadece yetenekle alakalı değil

Türkiye’de en beğendiğiniz, yetenekli genç oyuncular kimler?

Abdülkadir, Uğurcan, İrfan Can gibi oyuncuları söyleyebilirim. Bence Türk oyuncular çok yetenekli ve doğduklarında bu yetenekle ve kaliteyle doğuyorlar. Daha sonrası biraz mantalite ve zihinsel hazırlıkla alakalı. Çünkü günümüzde futbol, yetenekten çok daha fazlası. Profesyonel olmak, iyi dinlenmek, doğru beslenmek, çalışmak, bu tarz detaylar futbolda fark yaratıyor. O yüzden sadece yetenekle alakalı değil çünkü Türk genç futbolcuların hepsi yetenek olarak üst düzeyde.

BEN CENK’E O DA BANA YARDIMCI OLDU

“Kanat oyuncusunun iyi bir forvetle, forvet oyuncusunun iyi bir kanatla oynaması önemli çünkü birbirlerini beslerler. Cenk Tosun, Aboubakar, Talisca, Gomez, Mustafa Pektemek gibi çok iyi bitiricilerle oynadım.

Cenk Tosun yaptığın asist ve ortalarla İngiltere’ye transfer oldu. Senin gibi kanat oyuncusu olan takım ya da forvet şanslı mı?

Cenk Tosun çok çok kaliteli bir oyuncu ve çok iyi bir karakter. Tabii ki benim gibi bir kanat oyuncusu için iyi bir forvet oyuncusuyla oynamak önemli. Çünkü çok iyi bir şey yaptığınızda eğer sonuca ulaşmıyorsa, bu aksiyonlar bir şey ifade etmez. O yüzden kanat oyuncusunun iyi bir forvetle, forvetin de iyi bir kanatla oynaması önemli çünkü birbirlerini beslerler. O yüzden ben onlara yardımcı oldum onlar da bana yardımcı oldu.

Beşiktaş'ta hep çok iyi bitiricilerle oynadım. Verdiğim paslar, yaptığım ortalar sonuca ulaştı. Cenk, Aboubakar, Talisca, Gomez, Mustafa gibi çok iyi bitiricilerle oynadım ve onlara yardımcı olmaktan keyif aldım.

TFF VE DEVLETE GÜVENiYORUM

“Oynatmaya karar verirlerse durum güvenli olduğu için bu kararı alacaklardır. Ben de güvenli olduğunu hissedersem oynamakla alakalı herhangi bir problemim olmaz.”

Türkiye Futbol Federasyonu ‘Ligleri haziran ayının başında başlatmayı planlıyoruz’ dedi. Sence bu mümkün mü?

Umarım öngördükleri tarihe kadar bu durum çok daha iyiye gider ve bu hastalıktan kurtulmayı başarabiliriz. Dürüst olmak gerekirse futbol oynamayı çok özledim ama en başta gelen şey; her zaman insan sağlığı. Durumun değerlendirilmesi federasyon ve devlet tarafından yapılıp bir karara bağlanacaktır. Ama tabii ki durum düzelmez ise her zaman insan sağlığını ön planda tutmalıyız. Tabii ki futbol oynamak, ligi bitirmek ve normale dönmek hepimizin isteği ama önceliğimiz her zaman sağlıklı olmak.

EN DOĞRU KARARI ALACAKLARDIR

Avrupa’da maçlar oynanmaz ama Türkiye’de Süper Lig için devam kararı verilirse oynar mısın?

Eğer güvende hissedersem tabii ki oynarım. Federasyon ve devlet bu konuda en doğru değerlendirmeyi yapıp karar alacaklardır. Bu konuda hem federasyona hem de devletin alacağı karara güveniyorum. Eğer oynatmaya karar verirlerse durum güvenli olduğu için bu kararı alacaklardır. Eğer ben de güvenli olduğunu hissedersem oynamakla alakalı herhangi bir problemim olmaz.

ACI İLE DİYALOĞUMUZ iYiYDi, GÜNEŞ’TEN ÇOK FAZLA ŞEY ÖĞRENDiM

Türkiye’de çalıştığın teknik direktörler arasında kimler sizde iz bıraktı?

Abdullah Avcı’yla herhangi bir problem yaşamadım. Benim Beşiktaş’tan ayrılma sebebim teknik direktör değil, başkandı. Abdullah Avcı’yla her zaman iyi bir diyaloğumuz oldu ve onunla çalışmaktan çok keyif aldım. Umarım her zaman başarılı olur.

BENDE ÖZEL BiR YERi OLACAK

Şenol Güneş’le çok özel bir ilişkimiz oldu. Ondan çok fazla şey öğrendim, hem teknik direktör olarak hem de insan olarak muhteşem birisi. Hayatım boyunca da bende özel bir yeri olacak. Milli Takım’da da önemli işler yapıyor ve onun için her zaman en iyisini diliyorum.

RICKY’NiN TEKNiĞi ÇOK iYi iMZA PARASI MENAJERi YOK!

Koronavirüs sürecinde karantina günlerini eşi Daphne, çocukları Ricky, Ariana, ve Kauana ile birlikte geçirdiklerini söyleyen Ricardo Quaresma “Sadece ben değil, tüm insanlar aileleri ile yakından ilgilenme fırsatını buldular. Oğlum Ricky, futbol okulunda orta sahada forvet arkasında oynuyor. Tekniği mükemmel. Menajeri ve imza parası yok” şeklinde espri de yaptı.

ŞAMPiYONU TAHMiN ETMEK MÜMKÜN DEĞiL

BU sezon birçok takım iniş çıkışlar yaşadı. Trabzon iyi bir dönem geçirip sonra biraz düşüş gösterdi ve tekrar yükselişe geçti. Başakşehir her zaman yarışın içindeydi. G.Saray şu anda form yakaladı. Beşiktaş iniş çıkışlar yaşadı. Fenerbahçe çok puan kaybetti. Kimin en formda olduğunu söylemek zor. Belki puan tablosunda önde oldukları için Başakşehir ve Trabzon’u söyleyebiliriz ama şampiyonu tahmin etmek mümkün değil.

YAPTIĞIM YARDIMLARDAN BAHSETMEYi SEVMEM!

Korona konusunda herhangi bir destekte bulundun mu?

Ben yaptığı yardımlardan bahsetmeyi seven biri değilim. Yapmam gerektiğine inandıklarımı yapıyorum ama bununla ilgili herhangi bir şey belirtmeme ya da açıklamama gerek yok.

Kendisini salgın sonrasına hazırlamak için evde çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Quaresma bu süreçte pasta yapmayı öğrendiğini, kızı ile ip atladığını ve oğluyla futbol oynadığını söyledi.

Q7 futboldan uzak kaldığı için üzgün olduğunu belirtirken eşi Daphne, çocukları Ricky, Ariana ve Kauana ile vakit geçirme şansı bulduğunu söyledi.