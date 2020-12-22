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Haber Giriş: 22.12.2020 - 09:28 | Son Güncelleme:

Ricardo Quaresma, Portekiz'de şov yapıyor! İlk golü...

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Ricardo Quaresma, Portekiz'de şov yapıyor! İlk golü...
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Beşiktaş ve Kasımpaşa'nın eski futbolcusu Ricardo Quaresma, 37 yaşında olmasına rağmen Portekiz'de oynadığı futbolla alkış alıyor.

Beşiktaş'tan sonra Kasımpaşa'da oynayıp ülkesinde Vitoria Guimares'e giden Ricardo Quaresma, bu hafta takımına galibiyeti getirerek dikkat çeken br performans gösterdi.

Quaresma, takımının Santa Clara'yı deplasmanda 4-0 yendiği maçta 1 gol 2 asist üretirken maçın ardından dikkat çeken sözler kullandı. Maçı kazandıkları için şanslı olduklarını söyleyen Quaresma, "Bireysel olarak performansımdan mutluyum ancak takım olarak öyle değil. Daha çok maç kazanmamız gerekiyor. Evinde iyi oynayan bir takıma karşı oynadık ve kazandık fakat düzeltmemiz gereken şeyler var" sözlerini kullandı.

37 yaşındaki Ricardo Quaresma bu sezon takımıyla birlikte çıktığı 10. lig maçında ilk golünü bu maçta atarken toplamda 3 asiste ulaştı.

Ricardo Quaresma, Portekizde şov yapıyor İlk golü...

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