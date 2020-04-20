Ricardo Quaresma: 'Günde 4-5 kez duş alıyorum'

Spor Arena Dış Haber | Kasımpaşa forması giyen Beşiktaş'ın eski yıldızı Ricardo Quaresma, ülkesi Portekiz'de yayınlanan bir programa internet aracılığıyla katıldı.

Quaresma, ''Küçükken pek sık yıkanamazdım çünkü paramız olmadığı için evimizde banyo yoktu. Şimdi ise suya verecek param var ve sürekli duş alıyorum. Günde 4-5 kez yıkanıyorum.'' şeklinde konuştu.

''EVDE KEK YAPIYORUZ''

İstanbul'daki yaşamı hakkında da konuşan yıldız futbolcu, ''İstanbul'da evimde ailemle birlikte zaman geçiriyorum. Futbolu şimdiden özledim ama böyle olması gerekiyor. Dikkat etmeliyiz. Kendime mini bir spor salonu yaptım, formumu kaybetmemek için orada çalışıyorum. Evde eşimle birlikte kek yapıyoruz. Bana nasıl yapılacağını öğretiyor.'' sözlerini kullandı.