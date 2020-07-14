MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol Haberleri Ricardo Quaresma alışverişte 390 bin TL harcadı!
GeriFutbol Ricardo Quaresma alışverişte 390 bin TL harcadı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 14.07.2020 - 11:51,Son Güncelleme:

Ricardo Quaresma alışverişte 390 bin TL harcadı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Kasımpaşa'nın yıldızı Ricardo Quaresma, önceki gün Zorlu AVM'de objektiflere takıldı. Tarzı için servet harcayan Portekizli yıldız, lüks mağazalara bu kez 50 bin euro bırakarak ağızları açıkta bıraktı.

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa forması giyen Ricardo Quaresma saha içinde olduğu kadar özel hayatında yaptıklarıyla da gündemden düşmüyor.

Tarzına olan düşkünlüğüyle bilinen Portekizli yıldızın önceki günkü alışverişe harcadığı para gündeme oturdu.

Takvim'in haberine göre, Kasımpaşa'nın yıldızı Ricardo Quaresma, Zorlu AVM'de objektiflere takıldı.

Tarzı için servet harcayan Portekizli yıldız, lüks mağazalara bu kez 50 bin euro (yaklaşık 390 bin TL) bırakarak ağızları açıkta bıraktı.

Ricardo Quaresma alışverişte 390 bin TL harcadı

Ricardo Quaresma alışverişte 390 bin TL harcadı

Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle