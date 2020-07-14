Ricardo Quaresma alışverişte 390 bin TL harcadı!

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa forması giyen Ricardo Quaresma saha içinde olduğu kadar özel hayatında yaptıklarıyla da gündemden düşmüyor.

Tarzına olan düşkünlüğüyle bilinen Portekizli yıldızın önceki günkü alışverişe harcadığı para gündeme oturdu.

Takvim'in haberine göre, Kasımpaşa'nın yıldızı Ricardo Quaresma, Zorlu AVM'de objektiflere takıldı.

Tarzı için servet harcayan Portekizli yıldız, lüks mağazalara bu kez 50 bin euro (yaklaşık 390 bin TL) bırakarak ağızları açıkta bıraktı.

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