Ricardo "dead" Sinigaglia Özel Röportaj

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Ricardo "dead" Sinigaglia Kimdir?

Ricardo "dead" Sinigaglia (23 Kasım 1985 doğumlu) Brezilyalı profesyonel bir Counter-Strike: Global Offensive takım yöneticisi, koçu ve eski profesyonel Counter-Strike ve Counter-Strike: Source oyuncusudur. Geçmişte Luminosity, Tempo Storm, SK Gaming ve MIBR takımlarında yer almıştır.