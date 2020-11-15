MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri eSpor HaberleriRicardo "dead" Sinigaglia Özel Röportaj
GerieSpor Ricardo "dead" Sinigaglia Özel Röportaj
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

eSpor
Haber Giriş: 15.11.2020 - 09:38 | Son Güncelleme:

Ricardo "dead" Sinigaglia Özel Röportaj

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ricardo "dead" Sinigaglia Özel Röportaj
Abone Olgoogle-news

Dünyanın önemli CS:GO koçlarından Ricardo "dead" Sinigaglia ile SPOR ARENA x eSports360 olarak özel bir röportaj gerçekleştirdik.

Spectator Bug'ı ve sonrasında yaşadıkları, geleceğe dair planları ve çok daha fazlası sizler için röportajda sorduk. 

Ricardo "dead" Sinigaglia Kimdir?

Ricardo "dead" Sinigaglia (23 Kasım 1985 doğumlu) Brezilyalı profesyonel bir Counter-Strike: Global Offensive takım yöneticisi, koçu ve eski profesyonel Counter-Strike ve Counter-Strike: Source oyuncusudur. Geçmişte Luminosity, Tempo Storm, SK Gaming ve MIBR takımlarında yer almıştır.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle