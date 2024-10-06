RFS'de Galatasaray'a karşı geri dönüşü getiren isimler konuştu: 'Son 15 yılın en büyük olayı!' | 'Gol oldu, duygulandım'

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UEFA Avrupa Ligi’ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, mutlak 3 puan parolasıyla çıktığı RFS deplasmanından şok bir beraberlikle döndü. İlk yarıda üstün bir oyun ortaya koyan sarı-kırmızılılar, mücadeleyi 38.dakikaya kadar 2-0 önde götürdü. Temsilcimiz, 40.dakikada Janis Ikaunieks ve 54.dakikada Lasha Odisharia’nın gollerine engel olamadı. RFS’nin gollerine imza atan Letonyalı on numara Janis Ikaunieks ve Gürcü sağ kanat Lasha Odisharia, nefes kesen mücadeleyle ilgili duygularını anlattı.

RFS’Lİ İKİ FUTBOLCUNUN KARŞILAŞMAYLA İLGİLİ DEĞERLENDİRMELERİ ŞU ŞEKİLDE:

JANİS IKAUNİEKS (RFS- ORTA SAHA OYUNCUSU)

“NASIL OYNADIKLARINI BİLİYORDUK VE ELİMİZDEN GELENİ YAPMAYA ÇALIŞTIK”

Galatasaray ile eşleştiğimizde onların gerçekten çok iyi oyunculara ve çok büyük isimlere sahip olduğunu biliyordum. Ayrıca onları sürekli destekleyen taraftarlara sahiplerdi. Türkiye'de futbola karşı büyük bir sevgi var. Türk taraftarlara karşı milli takımla deplasmanda ve evimizde birkaç kez oynadık. Orada en üst düzeyde futbol kültürü var. Galatasaray, çok iyi bir rakipti ama bizim için özel bir durum içermiyordu. Bilirsiniz çünkü Avrupa Ligi’ne katılan her takım iyi seviyededir. Yıl boyunca bir sürü maç oynuyoruz ve biz sadece maçtan bir gün önce bu mücadelelere hazırlanıyoruz. Tüm maçlarımıza nasıl hazırlandıysak bu maça da öyle hazırlandık. Ekstra özel bir hazırlık yapmadık. Maçla ilgili videolarımızı izledik ve taktiklerimizi çalıştık. Buna göre rakibimizin nasıl oynadığını biliyorduk ve elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık.

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“GERİ DÖNÜŞ YAPMANIN ZOR OLACAĞINI ANLAMIŞTIK”

Galatasaray 2 gol attığında açıkçası skorun gidişatıyla ilgili sonuç çıkarmaya çalışmadım. Bunun futbol olduğunu ve 90 dakika sürdüğünü düşündüm. O an elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam etmek ve neler olacağını görmek istedik. Ama tabii ki Galatasaray gibi bir takıma karşı da geri dönüş yapmanın zor olacağını anlamıştık. Yine de ilk golü attıktan sonra büyük bir inanç oluştu ve bunun puan alabileceğimiz bir maç olduğunu hissettik.

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“GALATASARAY’A KARŞI GOL ATTIĞIMDA GERÇEKTEN ÇOK DUYGULANDIM”

İstatistiksel olarak da benim için gerçekten iyi bir sezondu. Galatasaray’a karşı gol attığımda gerçekten çok duygulandım ve bu bir bakıma bu maçta daha fazlasını yapabileceğimize dair olan inancımı artırdı. Golden önce kafa topu mücadelesini kazandım ve takım arkadaşıma pas attım. O da iyi bir kontrol sağladı ve ikinci dokunuşla topu koşarak kaleye doğru gittiğim alana doğru gönderdi. Golü önceden gördüm ve zayıf olan ayağımla gol atmaya çalıştım ancak kaleci kurtardı. Şanslıyım ki dönen topu almayı başardım. Boş bir alan gördüm ve zayıf olan sağ ayağımla gol attım.

“GALATASARAY, MAÇI KAYBETMİŞ GİBİ ÜZÜNTÜLÜYDÜ”

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Galatasaray’ın kadrosunda Icardi, Mertens ve Batshuayi gibi büyük isimler vardı ama bu özel maçta onları oldukça iyi durdurduk. Ve tabii ki böyle büyük isimleri görünce kendinizi göstermek için ekstra motivasyona sahip oluyorsunuz. 2-2 olduğunda daha fazla şans yakalayıp maçı kazanmaya çalışabileceğimizi düşündüm. Ama elbette onlar da iyi bir takımdı ve bunu başarmak o kadar kolay değildi. Galatasaraylı oyuncular, maç 2-2 sona erdiğinde üzüntülüydü. Aldığımız beraberlik bizi mutlu etti. Galatasaray, maçı kaybetmiş gibiydi ve 2-2’lik skordan memnun değillerdi. Bu arada Letonya'da son 15 yılın en büyük katılımlı futbol maçıydı. Taraftarlara destekleri için minnettarım.

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LASHA ODİSHARİA (RFS-SAĞ KANAT OYUNCUSU):

“GALATASARAY, TARİHİ BİR TAKIM. BU BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR MEYDAN OKUMAYDI”

Galatasaray'la oynayacağımızı öğrendiğimde çok mutlu oldum. Onlar tarihi bir takım ve bu bizim için büyük bir meydan okumaydı. UEFA Avrupa Ligi'nde oynamak her oyuncu için bir rüya. Galatasaray gibi bir takımla karşılaşmak ise bunu daha da özel kılıyor. Galatasaray maçına hazırlanmak için sadece iki günümüz vardı. Bu yüzden onların oyun tarzlarına odaklandık ve güçlü yönlerini belirledik. Takım olarak büyük bir çaba gösterdiğimizi düşünüyorum. Galatasaray iki gol attığında bizim için zor oldu ama pes etmedik. Savaşmaya devam ettik ve oyuna geri dönmek için fırsatlar yaratmaya çalıştık.

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“GALATASARAY’A KARŞI GOL ATMAK BENİM İÇİN ÖZEL BİR ANDI”

Galatasaray'ın tecrübeli oyunculardan oluşan çok kaliteli bir kadrosu var. En iyi yeteneklerle karşılaşmak her zaman heyecan vericidir. Maçlarını televizyondan izlediğim oyunculara karşı oynamak inanılmaz bir duyguydu. Ancak hakem düdüğü çaldığında onlar sahada rakibimiz oluyorlar ve onlara karşı kazanmak için sahaya çıkıyorum. Galatasaray'a karşı gol atmak benim için özel bir andı. 54. dakikada durumu 2-2 yapan golü attığımda inanılmaz bir duygu yoğunluğu yaşadım. Bu, takım için bir moral oldu ve bu golün bizi oyunda tutmak açısından ne kadar önemli olduğunu biliyordum. Böyle büyük bir maçta takımıma katkıda bulunmak harika bir duyguydu. Skor 2-2 olduğunda maçı kazanabileceğimizi düşünmeye başladık. Takımın kendine güveni vardı ve tekrar gol atabileceğimize inanıyorduk. Maç sırasında ve sonrasında Letonyalı taraftarlar inanılmazdı. Onların desteği oyuncular olarak bizi gerçekten motive ediyor. Taraftarlarımızın bize inandıklarını bilmek iyi hissettiriyor ve bizi daha iyisini yapmaya itiyor. Taraftarımızın sadakatini gerçekten takdir ediyorum.