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Rezan Epözdemir'den Galatasaray'a sürpriz sponsorluk teklifi! Ali Sami Yen StadÄ±...

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#Galatasaray#Rezan Epözdemir#Nef Stadyumu
Rezan EpÃ¶zdemirden Galatasaraya sÃ¼rpriz sponsorluk teklifi Ali Sami Yen StadÄ±...
OluÅŸturulma Tarihi: Haziran 23, 2023 23:31

Galatasaray'da Ã¶nceki dÃ¶nemdeÂ baÅŸkan yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revini yÃ¼rÃ¼ten HukukÃ§u Dr. Rezan EpÃ¶zdemir, sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± kulÃ¼be sÃ¼rpriz bir sponsorluk teklifinde bulundu.

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EpÃ¶zdemir,Â 12 KasÄ±m 2021 tarihli mevcut stat isim sponsorluÄŸu anlaÅŸmasÄ±ndaki bedellerin yÃ¼zde 30 artÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ halini noter onaylÄ± bir teklif ile kulÃ¼be tebliÄŸ iletti.

2023-24, 2024-25, 2025-26 sezonlarÄ±nÄ± kapsayan halihazÄ±rda Nef ile yapÄ±lan anlaÅŸmadaki sponsorluk bedellerinin yÃ¼zde 30 artÄ±rÄ±larak toplamda 214 milyon 500 bin TL Ã¶demeyi teklif eden EpÃ¶zdemir, stat isim sponsorluÄŸuyla ilgili bir talebinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek stadÄ±n adÄ±nÄ±n "Ali Sami Yen StadÄ±" olarak deÄŸiÅŸtirilmesini teklif etti.Â 

TEKLÄ°F KULÃœBE VE DÄ°VAN KURULU BAÅžKANLIÄžINA TEBLÄ°Äž EDÄ°LDÄ°

Galatasaray'Ä±n eÄŸitim ve kÃ¼ltÃ¼r kurumu olduÄŸuna dikkat Ã§eken EpÃ¶zdemir, "Galatasaray, kÃ¶kleri, sosyalleÅŸme sÃ¼reci ve deÄŸer yargÄ±larÄ±yla TÃ¼rkiye'nin en bÃ¼yÃ¼k sivil toplum Ã¶rgÃ¼tÃ¼dÃ¼r. Ä°ÅŸbu sebeple Galatasaray'Ä±n mabedi olan stadÄ±mÄ±za en fazla yakÄ±ÅŸan isim, kulÃ¼bÃ¼mÃ¼zÃ¼n kurucusu olan 'Ali Sami Yen ismidir" ifadelerini kullanÄ±rken ilgili teklif, noter onaylÄ± olarak cuma gÃ¼nÃ¼ itibarÄ±yla kulÃ¼be ve bilgi amaÃ§lÄ± olarak Galatasaray Divan Kurulu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na tebliÄŸ edildi.

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Rezan EpÃ¶zdemirden Galatasaraya sÃ¼rpriz sponsorluk teklifi Ali Sami Yen StadÄ±...

Rezan EpÃ¶zdemirden Galatasaraya sÃ¼rpriz sponsorluk teklifi Ali Sami Yen StadÄ±...

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#Galatasaray#Rezan Epözdemir#Nef Stadyumu

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