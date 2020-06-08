Reza Zarrab'ın atı sürgünde!

Mallarına el konulan Reza Zarrab’ın İngiliz atı ‘Dayım Benim’ sahipsiz kaldı... TJK 2018 yılında hakkındaki suçlamalar nedeniyle Zarrab’ın ‘At sahipliği belgesini’ iptal etti, atın Veliefendi’den çıkarılmasını istedi.

Bunun üzerine antrenör Tahir Kurt, ata sahip çıkarak geçtiğimiz ocak ayında ‘Dayım Benim’i Kemerburgaz’da bir çiftliğe gönderdi. Daha önceden muz, kivi, ananas ve özel yemlerle beslenen şampiyon at, imkansızlıklar nedeniyle Kemerburgaz’da saman, çavdar ve çimenle beslendi. Masraflarının fazlalığı nedeniyle Kurt, atı Adapazarı’nda bir yakınının çiftliğine gönderirken “Ata dört yıldır bakıyorum, 200 bin liraya yakın masraf yaptık. Zarrab ailesinden arayan soran yok. Ücretlerimizi ödemeliler” dedi

CEZAEVİNDEN ÇIKTI

Reza Zarrab, ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımları delme, bankacılık sahtekarlığı ve kara para aklama suçlamalarından Miami’de tutuklandı. Yargılama sürecinde itirafçı olan Zarrab 2018’de cezaevinden çıktı.

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