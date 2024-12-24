Rey Mysterio öldü mü? Ünlü güreşçiden üzen haber

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Meksika güreşinin öncülerinden olan Rey Mysterio Sr. hayata gözlerini yumdu. Lucha Libre dünyasının unutulmaz ismi Rey Misterio Sr., gerçek adıyla Miguel Angel Lopez Diaz, 66 yaşında hayatını kaybetti.

REY MYSTERİO NEDEN ÖLDÜ?

Rey Mysterio Jr., gerçek adıyla Óscar Gutiérrez, 11 Aralık 1974 doğumlu Meksikalı profesyonel güreşçidir. Lucha Libre'nin en tanınmış figürlerinden biri olarak, maskeli güreşin simgesi haline gelmiştir. Güreş ailesinden gelen Mysterio, 14 yaşında profesyonel güreşe adım atmıştır.

Rey Mysterio Sr.'ın ölüm nedeni henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak, sağlık problemleri nedeniyle uzun süredir zor bir dönem geçirdiği biliniyordu. WWE yıldızı Rey Mysterio Jr. ve diğer aile üyeleri, sosyal medya üzerinden başsağlığı mesajları alırken, hayranları da bu büyük kaybın yasını tutuyor.

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Rey Mysterio Jr.'ın oğlu ve WWE güreşçisi Dominik Mysterio, büyükbabasının vefatına ilişkin sosyal medyada siyah bir kalp emojisiyle duygularını paylaştı.