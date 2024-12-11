Rey Manaj'ı yakından tanıyan Arnavut gazeteci: Kimseyi bilerek sakatlamaz! Felipe Melo gibidir... Galatasaray'da oynayabilir

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Evinde ağırladığı lider Galatasaray’a 3-2 mağlup olan Sivasspor’da yıldız oyuncu Rey Manaj spor basının en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Maçın önüne geçen sert faulü nedeniyle ceza alıp alamayacağı merak edilen Manaj’ı çok yakından tanıyan, Arnavut milli oyuncuyu 13 yıldır takip eden Arnavut gazeteci Dritan Shakohoxha, Spor Arena’ya çarpıcı açıklamalar yaptı.

Tecrübeli ismin açıklamaları şu şekilde:

“MANAJ BİLEREK FUTBOLCU SAKATLAMAZ”

Rey, bilerek futbolcu sakatlamaz. Onun hakkında kötü sözler söyleyen kişiler ve hakaret edenler doğru yapmıyor. Manaj’ın, Barış Alper’e yaptığı faul kazanma hırsından dolayı oldu ve savaşçı olduğu için istemeyerek yaptı. Hiç onun 13 yılda 300 küsür maçta kırmızı kart yediğini gördünüz mü? O kaybetmekten nefret eden bir kişilik. Futbolda bazen böyle sert hamleler olur ama kesinlikle istemeden yapılmış bir hareket olduğunu düşünüyorum çünkü onu 13 yıldır çok yakından tanıyorum. Hayatta bir futbolcuyu bilerek sakatlamayacak bir karakterde. Bu konuda çok üzgün. Hiçbir zaman bu tarz harekette bulunmadı ve bulunmayacaktır da.

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“MARADONA DA, MESSİ DE, RONALDO DA YAPTI…”

Maradona da çok büyük hatalar yaptı, Messi de yaptı, Ronaldo da… Futbol hatalar oyunudur ve bu gibi kazalar yaşanabilir. Bu spor temas sporu temas etmeden futbol oynanamaz.

“HER BABANIN HAYALİ ONUN GİBİ BİR DAMADI OLMASIDIR”

Ailesi ile yaşayan insandan zarar gelmez. Çok uzun süredir anne ve babasıyla yaşıyor. Onlar için futbol oynuyor. Her babanın hayali Manaj gibi bir damadı olmasıdır. Kızını emanet edeceği beyefendi ve centilmen bir karaktere sahip. Fantastik bir oyuncu evet ama daha fantastik bir insandan bahsediyorum. Her takımda en çok sevilen kişilerden birisi olmuştur. Bunu Sivasspor’da da görüyoruz. Hem taraftar hem takım arkadaşları Rey’i çok seviyor. Ama bu tek taraflı değil. Manaj, Sivas’a aşık ve Sivas’tan vazgeçemiyor. Arabistan’dan gelen muhteşem kontratları Sivas için kabul etmedi.

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“SİVAS’A AŞIK OLDUĞUNU VE SİVASSPOR`UN ÇOK BÜYÜK BİR KULÜP OLDUĞUNU SÖYLEDİ”

Sivasspor’u ve Sivas’ı o kadar çok seviyor ki dediğim gibi Arabistan’dan gelen teklifleri reddetti. Türkiye’de çok mutlu ve insanlarına aşık. Türkiye’de oynadığı her maçtan çok keyif aldığını söyledi bana. Geleceği hakkında çok yorumlar yapılıyor ama tek gerçek Türkiye’de mutlu olduğu. Rey Manaj, Sivasspor defansif taktik ağırlıklı oynamasına rağmen gol krallığında hep en üstlerde yer alıyor. Arnavutluk Milli Takımı’nda da çok büyük bir koz haline geldi. Daha 27 yaşında, 4 büyüklerin her zaman ilgisi oldu ama geleceği kimse bilmiyor.

“FELIPE MELO GİBİ SAVAŞÇI RUHLU BİR OYUNCU”

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Galatasaray’ı uzun süredir takip ediyorum. Manaj’ı mantalite bakımından Felipe Melo’ya benzetiyorum. O da çok hırslı ve savaşçıydı, orta saha da tek başına takımı taşıyordu. Rey bir hücum oyuncusu. Çok darbe alıyor çok faule maruz kalıyor ama hiçbir zaman yıkılmıyor. Bu, onun pes etmeme isteğinden ve kaybetme korkusundan kaynaklanıyor.

“SİVAS’TA BÖYLE İSE GALATASARAY’DA NASIL OYNAR DÜŞÜNEBİLİYOR MUSUNUZ?”

Arnavutluk’ta şakasız herkes Galatasaray’ı biliyor ve destekliyor. Bunun sebebi kurucuları Ali Sami Yen’in ailesinin Arnavut kökenli olmasından kaynaklanıyor. Galatasaray’ın temelinde Arnavut kökeni var ve bütün Arnavutluk halkı Gala’yı destekliyor. Manaj’da böyle hissediyor diye tahmin ediyorum çünkü Cimbom’da oynamayı herkes çok ister. Galatasaray çok cazip bir seçenek olur Manaj için. Sivas’ta böyle mükemmel oynayan biri Galatasaray’da veya 3 büyüklerde nasıl oynar düşünebiliyor musunuz? Kaç gol atabilir sizce? Sivas defans ağırlıklı oynayan bir takım olmasına rağmen süper goller atıyor. Galatasaray’a da 2 gol atabilirdi ancak direkler izin vermedi.

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“GETAFE`DE OYNAYACAĞINA GALATASARAY’DA OYNAMASINI TERCİH EDERİM”

La Liga’ya uygun bir profili var evet ama ben onun yerinde olsam LaLiga’ya gitmem. İspanya’da Getafe gibi sıradan bir takımda oynaması yerine, Türkiye’de mutlu olduğu yerde, çok zor ve keyifli bir ligde Galatasaray gibi ikonik bir takımda oynamasını tercih ederim.

“SÜPER LİG ÇOK EĞLENCELİ BİR LİG”

Ben Süper Lig’i çok severim ve takip ederim. Sert ve çekişmeli bir lig. Her maç farklı bir sonuç olabiliyor. Sıkıcı bir ligdense eğlenceli bir lig olan Süper Lig’i takip etmeyi tercih ederim.