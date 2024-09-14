Rey Manaj'dan Sivasspor'u yıkan haber

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Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK'yi konuk eden Sivasspor'a Rey Manaj'dan kötü haber geldi.

Sivasspor'un golcü futbolcusu Rey Manaj, karşılaşmanın ilk yarısında sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Bein Sports'un haberine göre, Arnavut golcünün sağ arka adalesinde yırtık tespit edildi.

SİVASSPORLU KÜÇÜK TARAFTAR, FORMA İÇİN SAHAYA GİRDİ

Sivasspor-Gaziantep müsabakasında küçük bir taraftar, Yiğidoların yıldız futbolcusu Rey Manaj ile fotoğraf çekilmek için maç oynanırken sahaya girdi.

Müsabakanın 37. dakikasında ilginç bir an yaşandı. Tribünden sahaya giren küçük bir taraftar, koşarak orta sahada bulunan Sivasspor'un yıldız futbolcusu Rey Manaj'ın yanına gitti ve forma istedi.

Daha sonra çocuk güvenlik görevlilerine yakalanmamak için koşarak saha dışına gitmek isterken görevliler çocuğu yakalayıp, saha dışına çıkardı.