Rey Manaj'dan Sivasspor'a kötü haber!

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Kırmızı-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig’in 5. hafta maçında dün sahamızda Gaziantep FK ile oynadığımız maçın 42. dakikasında sakatlanan ve oyundan çıkmak zorunda kalan sporcumuz Rey Manaj'ın gerçekleştirilen kontrollerinde sağ arka adale kas-tendon kavşağında yırtık tespit edilmiştir." ifadesine yer verildi.

Oyuncunun tedavisine sağlık ekiplerince başlanıldığı aktarılan açıklamada, "Rey Manaj'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz." denildi.