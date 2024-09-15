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Rey Manaj'dan Sivasspor'a kötü haber!

Güncelleme Tarihi:

#Sivasspor#Rey Manaj#Süper Lig
Rey Manajdan Sivasspora kötü haber
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2024 22:34

Net Global Sivasspor'un golcü oyuncu Rey Manaj'ın sağ arka adale kas tendon kavşağında yırtık tespit edildi. Yıldız golcü uzun süre sahalardan uzak kalacak.

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Kırmızı-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig’in 5. hafta maçında dün sahamızda Gaziantep FK ile oynadığımız maçın 42. dakikasında sakatlanan ve oyundan çıkmak zorunda kalan sporcumuz Rey Manaj'ın gerçekleştirilen kontrollerinde sağ arka adale kas-tendon kavşağında yırtık tespit edilmiştir." ifadesine yer verildi.

Oyuncunun tedavisine sağlık ekiplerince başlanıldığı aktarılan açıklamada, "Rey Manaj'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz." denildi.

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#Sivasspor#Rey Manaj#Süper Lig

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