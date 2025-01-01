Rey Manaj transferinde sona doğru! Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş derken...

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Sivasspor'da takımın en önemli isimlerinden biri olan Rey Manaj ayrılık hazırlığında.

Özellikle geçtiğimiz sezon kırmızı beyazlı formayla 36 maçta tam 22 gol atarak tüm dikkatleri üzerine çeken Rey Manaj, Süper Lig'in dev takımlarının da radarına girmişti.

G.SARAY, F.BAHÇE VE BEŞİKTAŞ İSTEMİŞTİ

Geçen sezon Ocak transfer döneminde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılan Manaj takımda kalmıştı. Sivasspor'un O dönemki teknik direktörü Bülent Uygun'un her fırsatta 'Manaj'ı bırakmak istemiyoruz' sözlerinin ardından takımda kalan Arnavut yıldız, yaz transfer döneminde 3 takımdan teklifler alsa da takımda kalmıştı.

SON İDDİA TRABZONSPOR

Fanatik'te yer alan habere göre Trabzonspor, Ocak ayında Rey Manaj'ı renklerine bağlayacak. 27 yaşındaki forvet için girişimleri hızlandıran bordo mavililer, bu takviye ile 2. devreye daha güçlü bir kadroyla girmek istiyor.

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ALACAKLARINI BIRAKACAK

Adı Trabzonspor ile anılan Sivassporlu yıldızın bordo-mavili formayı giyebilmek için kulübünden kolaylık istediği ifade edildi. Manaj’ın, Sivaspor Yönetimi’ne, bonservisi karşılığında alacaklarından vazgeçmeyi teklif ettiği öğrenildi.

3 MİLYON EURO

Kırmızı-beyazlıların Rej Manaj için Trabzonspor’dan 3 milyon euro bonservis ücreti talep ettiği ve bordo-mavili kurmayların ise 1 milyon euro teklif ettikleri de ortaya atılan iddialar arasında.

Sivasspor ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Rej Manaj, bu sezon 12 lig maçında 4 gol attı 1 asist yaptı.

'GÖNLÜMDE YATAN BİR TAKIM VAR'

Geçtiğimiz aylarda geleceğiyle iligili Dört Büyüklerden gönlünde yatan bir takım olduğunu belirten golcü, "Süper Lig'de büyük kulüplerde oynayabilecek kalitede olduğunu söyleyen Manaj "Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, bunlar Türkiye'nin en büyük kulüpleri. Bu dört kulüpte de oynayabilirim, herkes oynamak ister. Fark yaratacağıma inanıyorum. Aslında bu dört takım arasında gönlümde yatan bir takım var." demişti.