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Rey Manaj imzayı attı! Resmi açıklama...

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Rey Manaj#Sivasspor
Rey Manaj imzayı attı Resmi açıklama...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 03, 2025 22:54

Sivasspor, Rey Manaj ile 1,5 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı.

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Sivasspor'dan yapılan açıklamada; "2023-2024 sezonu başında kadromuza kattığımız ve kısa sürede takımımızın önemli isimlerinden biri olan golcü futbolcumuz Rey Manaj ile 1,5 yıllık yeni bir sözleşme konusunda anlaşmaya vardık. Başkanımız Bahattin Eken, Rey Manaj ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, mevcut sözleşmesinde bulunan "20 maç" maddesi kaldırılarak, oyuncumuzla 1,5 yıllık yeni bir anlaşma sağlanmıştır. Bu yeni anlaşmanın hem Rey Manaj hem de Net Global Sivasspor'umuz için hayırlı olmasını diliyor, oyuncumuzun kırmızı-beyazlı formamız altında nice başarılara imza atacağına yürekten inanıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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Sivasspor Başkanı Bahattin Eken ise Manaj'ın yeni sözleşmesiyle ilgili; "Rey Manaj, sadece attığı gollerle değil, sahadaki mücadeleci ruhuyla da Sivasspor camiasının sevgisini kazandı. Onunla birlikte daha büyük başarılara imza atacağımıza inancımız tam. Taraftarımızın desteğiyle Manaj’ın formamızı daha büyük zaferlere taşıyacağına eminim." diye konuştu.

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#Transfer#Rey Manaj#Sivasspor

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