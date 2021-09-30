Reverse barbell curl nedir, ne işe yarar ve nasıl yapılır? Reverse barbell curl hareketi hangi kasları ve nereyi çalıştırır?

Haberin Devamı

Reverse Barbell Curl hareketi üst vücudumuzda biceps bölgesini çalıştırmaktadır. Ön kol kısmındaki kasların en fazla faydalanıp geliştiği hareket Reverse Barbell Curl’dür. Uzun süre kol anrenmanlarınıza bu hareketi eklerseniz büyük bir faydası olacaktır. Kol ve ön kol gelişiminde damarlarınız belirginleşecektir. Kavrama yeteneğiniz artacak ve kavrama gücünüzde artacaktır. Hafif ağırlıklar ile çok tekrar ile pump etkisi yaratacak bir harekettir.



Reverse Barbell Curl Nedir?



Reverse barbell curl hareketi üst vücut antrenmanıdır. Ön kol biceps kaslarını geliştiren ve damarları belirginleştiren bir harekettir. Bar ters kavranarak yapılan bir hareket yani avuç içleri kendimize dönük bir şekilde tutulmalı. Kollar yerden aldıktan sonra kontrollü ve sakin bir biçimde yukarı kaldırılıp tekrar eden harekettir. Ön kol antrenmanlarınıza eklenebilecek bir harekettir.



Reverse Barbell Curl Ne İşe Yarar?



Üst vücut antrenmanı olan Reverse Barbell Curl hareketi ön kol yani pazu kasını çalıştıran harekettir. Genellikle kol antrenmanlarında son hareket olarak yapılmaktadır. Kol kaslarında ön el kaslarını ve biceps kasını geliştirip damarların belirginleşmesinde yardımcı olmaktadır.



Reverse Barbell Curl Nasıl Yapılır?



Kendinize uygun olan ağırlığı belirleyiniz. Daha sonra bara yerleştiriniz. Daha hafif bir ağırlık seçmeniz hareketi düzgün yapmanızı sağlayacaktır. Barbell’i üstten tutunuz avuç içleri ayağa kalkınca sizi görecek şekilde ayağa kalkınız. Barı kendinize uygun hizada ortalama olarak omuz hizasında tutunuz. Ayaklarınızı biri ileride diğeri geride olacak şekilde veya omuz genişliğinde açınız. Belinizi sabitleyiniz. Nefes alırken ağırlığı kaldırın ve daha sonra yavaş bir şekilde biceps kaslarını hissederek nefes vererek indiriniz. Yukarı kaldırdığınızda kolunuzu sıkınız. Kası hissedin ve 3 saniyede indirin. Kası tam salmayın dinlenmesine izin vermeyin yani kolunuzu dirsekten kilitlemeyin. Yüksek tekrar ile pump etkisi yaratın.



Reverse Barbell Curl Hareketi Hangi Kasları ve Nereyi Çalıştırır?



Ön kol kaslarımızı ve bicepslerimizi çalıştırmaktadır. Brachioradialis üst kol kemiğinden vücudumuzun dışına doğru başlar ve ön kol kemiğinin Radius kısmının ucuna bağlanmaktadır. Ön kolun hacim veren ve belirginleştiren kastır. Ana olarak bu kas çalışmaktadır.

Ön kol sıkımdaki birçok kası çalıştırmaktadır. Extensor carpi kaslarının çalıştırmaktadır.



Reverse Barbell Curl Yaparken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Yüksek ağırlıkla yapılmamalıdır. Yüksek ağırlık ile yapılırsa form bozukluğu olacaktır.

Haberin Devamı

Yüksek ağırlık kullanılıp bileklere yük verilmemelidir.

Haberin Devamı

Bel bölgesinden momentum alınmamalıdır.

Bel bölgesi sabit kalmalıdır.

Dik bir şekilde durulmalıdır.

Nefes alışveriş düzgün olmalıdır.

Barı omuz genişliğinde kavranmalıdır.

Fazla set veya yüksek set yaparak pump oluşturulabilir.

Reverse Barbell Curl Hareketine Alternatif Hareketler?

Reverse Grip Barbell Curl

Reverse Dumbell Curl

Dumbell Curl

Barbell Curl

Hummer Curl

İncline Dumbell Curl

Concentreation Curl

High Pulley Cable Curl

Ez Bar Reverse Curl.

Reverse Grip Machina

Reverse Barbell Curl Faydaları Var mıdır?



Reverse Barbell Curl hareketi ön kol ve ön el kemik kasının gelişimini sağlamaktadır. Bilek direncini geliştirmektedir. Ön kol alt kemiğinin üzerinde bulunun kası belirginleştirip güçlendirmektedir. Biceps kasının ortak kısmını geliştirip kas tabakası damarları iter ve daha sonra yağ oranı düşük ise biceps bölgesinde damarlar belirginleşir. Bu durum güzel görünüm sağlamaktadır.