Reverse barbell curl nedir, ne işe yarar ve nasıl yapılır? Reverse barbell curl hareketi hangi kasları ve nereyi çalıştırır?

Hürriyet Arama ×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
İnanılmaz kaçış planı FETÖcü 3 üsteğmen yakayı böyle ele verdiİnanılmaz kaçış planı! FETÖ'cü 3 üsteğmen yakayı böyle ele verdi#FETÖ
Marketlere net mesaj Cumhurbaşkanı Erdoğandan fahiş fiyat açıklamasıMarketlere net mesaj! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fahiş fiyat açıklaması#Cumhurbaşkanı Erdoğan
R. Kellynin suçları bunca yıl nasıl cezasız kaldı Hepimiz fark ettik, kimse umursamadı çünkü...R. Kelly'nin suçları bunca yıl nasıl cezasız kaldı? 'Hepimiz fark ettik, kimse umursamadı çünkü...'#R. Kelly
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya dönüşü uçakta konuştuCumhurbaşkanı Erdoğan Rusya dönüşü uçakta konuştu#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Bela aile hakim karşısında Maktül yakınlarına skandal sözler'Bela aile' hakim karşısında! Maktül yakınlarına skandal sözler#Şişli
İngiliz uzmandan Kovid ağrısı uyarısıİngiliz uzmandan 'Kovid ağrısı' uyarısı!#Koronavirus
Kan donduran detaylar Son sözü bu olmuş: Baba bu çok acı...Kan donduran detaylar! Son sözü bu olmuş: Baba bu çok acı...#Hatay
Tek yumurta ikizlerinin gizemi çözüldüTek yumurta ikizlerinin gizemi çözüldü!#İkiz
Ekvator-Kolombiya-Türkiye hattı çökertildi 7 baron yakalandı: Yalın ayak kaçtıEkvator-Kolombiya-Türkiye hattı çökertildi! 7 baron yakalandı: Yalın ayak kaçtı#Uyuşturucu Operasyonu
Ev sahibi olmak isteyenler dikkat Taksitler 425 TLden başlıyor... İstanbula 5 yeni projeEv sahibi olmak isteyenler dikkat! Taksitler 425 TL'den başlıyor... İstanbul'a 5 yeni proje#TOKİ
40 yıllık sessizliğini bozdu... Adalet Saradan eski eşi İbrahim Tatlısese sert yanıt40 yıllık sessizliğini bozdu... Adalet Sara'dan eski eşi İbrahim Tatlıses'e sert yanıt!#Adalet Sara
Emre Demir şaşırtan Barcelona gerçeğini anlattı İmza atarken öğrendimEmre Demir şaşırtan Barcelona gerçeğini anlattı! "İmza atarken öğrendim"#Emre Demir
Kötü taksici İstanbulluyu motosiklet sahibi yaptı İşte çarpıcı tablo...'Kötü taksici' İstanbulluyu motosiklet sahibi yaptı! İşte çarpıcı tablo...#İstanbul Trafiği
İki BionTech sonrası üçüncü hatırlatma dozu gündemde... Zamanı geldi miİki BionTech sonrası üçüncü hatırlatma dozu gündemde... Zamanı geldi mi?#Koronavirüs
Ünlü şarkıcı ve oğlu dehşeti yaşadı: Yaban domuzlarının saldırısına uğradılarÜnlü şarkıcı ve oğlu dehşeti yaşadı: Yaban domuzlarının saldırısına uğradılar#Shakira
HABERLERSpor Arena Haberleri

Reverse barbell curl nedir, ne işe yarar ve nasıl yapılır? Reverse barbell curl hareketi hangi kasları ve nereyi çalıştırır?

#Reverse Barbell Curl#Reverse Barbell Curl Hareketi#Reverse Barbell Curl Faydaları
Reverse barbell curl nedir, ne işe yarar ve nasıl yapılır Reverse barbell curl hareketi hangi kasları ve nereyi çalıştırır

Birçok insan spor hareketi olarak Reverse Barbell Curl egzersizinin ismini ve yapılışını görmüştür. Kollarda oluşan o belirgin damarların sebebi bu Reverse Barbell Curl hareketidir. Reverse Barbell Curl hareketi sporcuların vazgeçilmez ön kol hareketlerindendir. Kas kazanmayı isteyen insanlar bu hareketleri hep merak etmiştir daha büyük ve güçlü kollar için bu hareket merak edilmiştir. Reverse Barbell Curl ile ilgili bilgileri hazırladık. Bunlar Reverse Barbell Crul Nedir? Reverse Barbell Curl ne işe yarar? Reverse Barbell Curl nasıl yapılır? Reverse Barbell Curl hangi kasları çalıştırır? Reverse Barbell Curl faydaları nelerdir tüm detayları ile derledik.

Haberin Devamı

Reverse Barbell Curl hareketi üst vücudumuzda biceps bölgesini çalıştırmaktadır. Ön kol kısmındaki kasların en fazla faydalanıp geliştiği hareket Reverse Barbell Curl’dür. Uzun süre kol anrenmanlarınıza bu hareketi eklerseniz büyük bir faydası olacaktır. Kol ve ön kol gelişiminde damarlarınız belirginleşecektir. Kavrama yeteneğiniz artacak ve kavrama gücünüzde artacaktır. Hafif ağırlıklar ile çok tekrar ile pump etkisi yaratacak bir harekettir.

Reverse Barbell Curl Nedir?

Reverse barbell curl hareketi üst vücut antrenmanıdır. Ön kol biceps kaslarını geliştiren ve damarları belirginleştiren bir harekettir. Bar ters kavranarak yapılan bir hareket yani avuç içleri kendimize dönük bir şekilde tutulmalı. Kollar yerden aldıktan sonra kontrollü ve sakin bir biçimde yukarı kaldırılıp tekrar eden harekettir. Ön kol antrenmanlarınıza eklenebilecek bir harekettir.

Reverse Barbell Curl Ne İşe Yarar?

Üst vücut antrenmanı olan Reverse Barbell Curl hareketi ön kol yani pazu kasını çalıştıran harekettir. Genellikle kol antrenmanlarında son hareket olarak yapılmaktadır. Kol kaslarında ön el kaslarını ve biceps kasını geliştirip damarların belirginleşmesinde yardımcı olmaktadır.

Reverse Barbell Curl Nasıl Yapılır?

Kendinize uygun olan ağırlığı belirleyiniz. Daha sonra bara yerleştiriniz. Daha hafif bir ağırlık seçmeniz hareketi düzgün yapmanızı sağlayacaktır. Barbell’i üstten tutunuz avuç içleri ayağa kalkınca sizi görecek şekilde ayağa kalkınız. Barı kendinize uygun hizada ortalama olarak omuz hizasında tutunuz. Ayaklarınızı biri ileride diğeri geride olacak şekilde veya omuz genişliğinde açınız. Belinizi sabitleyiniz. Nefes alırken ağırlığı kaldırın ve daha sonra yavaş bir şekilde biceps kaslarını hissederek nefes vererek indiriniz. Yukarı kaldırdığınızda kolunuzu sıkınız. Kası hissedin ve 3 saniyede indirin. Kası tam salmayın dinlenmesine izin vermeyin yani kolunuzu dirsekten kilitlemeyin. Yüksek tekrar ile pump etkisi yaratın.

Reverse Barbell Curl Hareketi Hangi Kasları ve Nereyi Çalıştırır?

Ön kol kaslarımızı ve bicepslerimizi çalıştırmaktadır. Brachioradialis üst kol kemiğinden vücudumuzun dışına doğru başlar ve ön kol kemiğinin Radius kısmının ucuna bağlanmaktadır. Ön kolun hacim veren ve belirginleştiren kastır. Ana olarak bu kas çalışmaktadır.
Ön kol sıkımdaki birçok kası çalıştırmaktadır. Extensor carpi kaslarının çalıştırmaktadır.

Reverse Barbell Curl Yaparken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Yüksek ağırlıkla yapılmamalıdır. Yüksek ağırlık ile yapılırsa form bozukluğu olacaktır.

Haberin Devamı

Yüksek ağırlık kullanılıp bileklere yük verilmemelidir.

Haberin Devamı

Bel bölgesinden momentum alınmamalıdır.

Bel bölgesi sabit kalmalıdır.

Dik bir şekilde durulmalıdır.

Nefes alışveriş düzgün olmalıdır.

Barı omuz genişliğinde kavranmalıdır.

Fazla set veya yüksek set yaparak pump oluşturulabilir.

Reverse Barbell Curl Hareketine Alternatif Hareketler?

Reverse Grip Barbell Curl

Reverse Dumbell Curl

Dumbell Curl

Barbell Curl

Hummer Curl

İncline Dumbell Curl

Concentreation Curl

High Pulley Cable Curl

Ez Bar Reverse Curl.

Reverse Grip Machina

Reverse Barbell Curl Faydaları Var mıdır?

Reverse Barbell Curl hareketi ön kol ve ön el kemik kasının gelişimini sağlamaktadır. Bilek direncini geliştirmektedir. Ön kol alt kemiğinin üzerinde bulunun kası belirginleştirip güçlendirmektedir. Biceps kasının ortak kısmını geliştirip kas tabakası damarları iter ve daha sonra yağ oranı düşük ise biceps bölgesinde damarlar belirginleşir. Bu durum güzel görünüm sağlamaktadır.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Reverse Barbell Curl#Reverse Barbell Curl Hareketi#Reverse Barbell Curl Faydaları