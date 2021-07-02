Returnal’ın yapımcısı el değiştirdi

PlayStation 5 özel oyunu Returnal’ın yapımcısı Housemarque, unutulmaz bir hikâyeyi kurşunların havada uçuştuğu 3D shooter türünde anlatarak adını duyurdu.PlayStation Studios’un küresel geliştirme operasyonuna katılan Finlandiya, Helsinki merkezli Housemarque, PlayStation Studios ailesine katılan 13. stüdyo oldu.

“Housemarque yıllardır geliştirdiği PlayStation oyunlarıyla yaratıcı kimliğini öne çıkarırken, donanımımızın gücünü de sonuna kadar kullandı” diyen Sony Interactive Entertainment Başkanı ve CEO’su Jim Ryan, “Housemarque’ın PlayStation Studios’a katılması; sektördeki en iyi oyun geliştirme ekiplerini bir araya getirerek, yepyeni deneyimleri sadece PlayStation platformunda sunma konusundaki kararlılığımızı kanıtlıyor” dedi.

PlayStation Studios Başkanı Hermen Hulst ise Housemarque’ın sınıfının en iyi oynanışına sahip orijinal oyunlar yaratan bir stüdyo olduğuna dikkat çekti ve PlayStation Studios ailesine resmen katılmasından dolayı çok heyecanlı olduğunu belirtti. Hermen Hulst, “Sürükleyici oynanışı, unutulmaz hikayesi ve affetmeyen dünyası ile Returnal, PlayStation kitlesini büyüledi. Housemarque’ın iddialı ve yaratıcı vizyonlarını hayata geçirmek için birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz” diye konuştu.

Housemarque Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Ilari Kuittinen, “15 yıldır devam eden başarılı iş birliğimizi bir adım ileriye taşıyarak PlayStation Studios’a katılmaktan mutluluk duyuyoruz. PlayStation Studios’un bize tanıdığı yaratıcılığımızı keşfetme, risk alma özgürlüğü ve karşılıklı güven ile birlikte Returnal oyununu geliştirdik. Bugünden itibaren PlayStation hayranlarına yepyeni deneyimler sunmak için sabırsızlanıyoruz” dedi.