Resti çekti, Fenerbahçe'ye geliyor! Sarı lacivertlilerden sol bek ve orta saha harekatı

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Ocak ayı transfer dönemi için çalışmalarını şimdiden başlayan Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde'nin sezonu kapatmasının ardından sol beke bir ismi katmayı planlarken bir yandan da 8 numaraya yaratıcı bir oyuncuyu almayı hedefliyor.

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminden bu yana peşinde olduğu Cristian Medina transferinde yeni gelişme yaşandı.

FENERBAHÇE KAVUŞUYOR

Sarı lacivertli takıma gelmek isteyen ve kulübü Boca Juniors'a rest çeken Cristian Medina, devre arasında Fenerbahçe'ye katılmaya hazırlanıyor.

Arjantinli orta saha oyuncusunun ocak ayında sarı lacivertli takımla 5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Arjantin medyasında yer alan habere göre; Cristian Medina, kulüp kararıyla transfer dönemine kadar sahaya çıkmayacak.

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SON 4 MAÇTA YER ALMADI

Fenerbahçe'de oynamak için kulübüne rest çektiği iddia edilen Medina, Boca Juniors'un oynadığı son 4 maçta forma giymedi.

Son olarak 20 Ekim'de Tigre'ye karşı oynanan karşılaşmada sahaya çıkan futbolcunun ocak ayına kadar oynanacak maçlarda görev almayacağı aktarıldı.

6 GOL KATKISI VERDİ

Cristian Medina, Boca Juniors formasıyla bu sezon 30 maçta forma giydi. 22 yaşındaki orta saha bu karşılaşmalarda 2.424 dakika sahada kaldı ve 3 gol atıp 3 de asist katkısı sağladı..

SOL BEK OPERASYONU

Hem sol stoper hem sol bekte oynayan Jayden Oosterwolde'nin sezonu kapatmasının ardından bu bölgede eksilen sarı lacivertliler, sol beke kesin olarak bir transfer yapmayı hedefliyor.

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, daha öncede takip ettiği 22 yaşındaki sol bek Archie Brown harekete geçti.

SCOUT EKİBİ GÖNDERİLDİ

HT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe, 22 yaşındaki oyuncu için Gent'in geçtiğimiz hafta Standard Liege ile oynadığı karşılaşmaya scout ekibi gönderdi.

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Fenerbahçe scout ekibi tarafından izlenen İngiliz oyuncu bu mücadelede 1 de gol attı.

Gent ile sözleşmesi 2027 yılında sona erecek olan genç futbolcu için Belçika kulübü daha önce yapılan görüşmelerde 12 milyon Euro'luk bir bedel talep etmişti.

Bu fiyat, Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde anlaşmadan geri çekilmesine neden olmuştu. Ancak, Oosterwolde'nin sezonu kapatmasının ardından sarı-lacivertliler, bu transferi yeniden masaya yatırmaya karar verdi.