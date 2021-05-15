Respawn, Apex Legends Arena moduyla ilgili bir açıklamada bulundu

Apex Legends'ın en yeni oyun modu Arena, Sezon 9: Legacy ile birlikte geldi. Tipik Battle Royale oyununa eklenen ilk kalıcı oyun modu olan Arena, oyunculara yeni karakterleri, kompozisyonları ve silahları denemek ve yeteneklerini 3v3 oyun modunda test etmek için bir şans sunuyor.

Oyun moduyla birlikte gelen 5 haritadan üç tanesi, Kings Canyon, Worlds Edge ve Olympus haritasının parçaları olan Artillery, Thermal Station ve Gardens oluyor. Ölçeği küçültülen bu tasarımlarla oyuncu kitlesi Skulltown veya Octane’s Gauntlet gibi diğer popüler alanların da kopyalanarak yeni formata uygun hale getirilmesini istiyor.

Bununla birlikte, Respawn Entertainment'ın Baş Oyun Tasarımcısı Daniel Klein, bazı küçük alanların Arena oyun moduna gelmeyeceğini açıkladı.

Viral bir Reddit gönderisinde bahsedilen, Octane’s Gauntlet haritasının sıçrama pedleri ve eğlenceli tasarımıyla Arena’ya uygun olacağı yorumuna Klein hızlı bir şekilde cevap verdi. İlk olarak Arena modu için çok küçük olduğunu belirtmek ile başladı. “Harita çok küçük olur. Arena haritalarında birden fazla ilgi noktası olması çok önemli, ideal olarak bu ilgi noktalarının ekiplerin birbirini direkt olarak görebileceği alanlar olması gerekiyor.” dedi.

Bu açıklamanın ardından Klein’e birçok yorum gelmeye başladı. Özellikle bir hayran, bölgenin Arena modu için yeniden düzenlenebileceğini ve Arena’nın oynanışı için uygun hale getirebileceklerini belirtti.

Klein yanıt olarak: “Haritayı, özel bir harita içine kopyalanabilir ve burada geliştirilebilir fakat bunu yapmak yerine Arena için sıfırdan bir harita inşaa etmemiz de mümkün. Eğer uzun bir süredir Arena oynuyorsanız, yeni yaptığımız Phaserunner ve Party Crasher haritalarının Artillery’den daha fazla oynandığını ve daha başarılı haritalar olduğunu fark etmişsinizdir. Bunun sebebi haritaların en baştan ve buna uygun olarak yapılmış olması.” dedi.

Phaserunner ve Party Crasher, özellikle yeni mod için yapılmış diğer iki harita olarak geldi. Klein'e göre, her iki harita da Battle Royal modundan kesilip yapıştırılmış versiyonlarından daha iyi bir deneyim sağlıyor.

Klein’e destek çıkan tasarımcı, David Bocek, Battle Royale versiyonundan alınan haritaların Arena modundaki deneyimi tam anlamıyla yaşatmadığına değindi. “Pek çok şey denedik, birçok özel harita prototipleri ve Battle Royale alanlarını Arena için denedik. Neyin işe yaradığı, neyin yaramadığı hakkında oldukça bilgi sahibi olduk. Ne yazık ki küçük haritalar bu formülde çalışmıyor.” dedi ve “Kişisel deneyimlerime göre kısa sürede aynı gibi hissettirmeye başlıyorlar. Bu da gitmek istediğiniz yerlerin, silahlarınıza, düşmanlarınızın gittiği yerlere, ve benzer stratejik düşüncelere göre karar vermenizi köreltiyor.” diyerek ekledi.

Geliştiricilerin yorumlarına göre, gelecekteki haritaların sıfırdan tasarlanacağı anlaşılıyor ve bu Skulltown’ın eski iştihamını göremeyeceğimiz anlamına gelebilir.