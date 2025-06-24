Resmi açıklama geldi: Neymar imzaladı!

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Brezilya ekiplerinden Santos formasını terleten Neymar'ın geleceği belli oldu.

NEYMAR İMZALADI

Santos'tan yapılan açıklamada Neymar'ın 30 Haziran'da bitecek mukavelesi 6 aylığına uzatıldı.

Brezilyalı yıldızın sözleşmesinde 1 yıllık uzatma opsiyonu bulunuyor.

FENERBAHÇE İLE ANILIYORDU

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin Neymar için devrede olduğu iddia ediliyordu.

NEYMAR'IN SANTOS KARNESİ

Neymar, Suudi kulübüyle olan sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedilmesinin ardından Al Hilal saflarından ayrıldıktan sonra geçen Ocak ayında Santos'a geri dönmüştü. Burada şu ana kadar 12 maça çıkan Brezilyalı yıldız, 3 gol ve 3 asistlik skor katkısı sağladı.