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Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe Beko, Calathes ile yollarını ayırdı...

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#Fenerbahçe Beko#Basketbol#Nick Calathes
Resmi açıklama geldi Fenerbahçe Beko, Calathes ile yollarını ayırdı...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2024 11:55

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde 2023-24 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Fenerbahçe Beko, Nick Calathes ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

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Anadolu Efes'i final serisinde 3-1 yenerek Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde 2023-24 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Fenerbahçe Beko, Yunan oyun kurucu Nick Calathes ile yollarını ayırdıklarını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

"Fenerbahçe Beko’nun 2022-23 ve 2023-24 sezonu kadrolarında yer alan ve bu süreçte elde edilen başarılarda önemli pay sahibi olan sporcumuz Nick Calathes ile yollarımız ayrılmıştır. Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı Nick Calathes’e teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz."

Resmi açıklama geldi Fenerbahçe Beko, Calathes ile yollarını ayırdı...

NATE SESTINA DA GİTTİ

Sarı-lacivertli ekip ABD'li forvet Nate Sestina'ya da teşekkür etti.

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"Fenerbahçe Beko’nun 2023-24 sezonu kadrosunda yer alan sporcumuz Nate Sestina ile yollarımız ayrılmıştır. Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı Nate Sestina’ya teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz." denildi.

Resmi açıklama geldi Fenerbahçe Beko, Calathes ile yollarını ayırdı...

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#Fenerbahçe Beko#Basketbol#Nick Calathes

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